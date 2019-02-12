BAK 2019 Kolektif Üretim Atölyesi için başvurular başladı

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK, Kasım-Aralık 2018’de İzmir ve Diyarbakır’da Şehri Görsel Hikâyelerle Anlatmak başlığı ile gerçekleştirdiği BAK Dersleri’nin ardından Mart ayında gerçekleşecek Kolektif Üretim Atölyesi ile devam ediyor.

2013 yılından bu yana Anadolu Kültür’ün yürütücülüğünde sürdürülen BAK, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan ve yaşadıkları dünyayı video, fotoğraf ve diğer görsel araçlarla anlatmak isteyen genç hikâye anlatıcıları için tasarlanmış bir öğrenim, üretim ve paylaşım projesi. BAK, 2018’degençlerin üretimlerini paylaşabildiği, hem birbirleri hem de fotoğrafçılar, sinemacılar, güncel sanatçılar ve akademisyenler ile temasa geçebildikleribir çevrimiçi paylaşım platformuna dönüştü: sehrebak.org. Bu web sitesinde, fotoğraf ve video çalışmaların üretilmesine ilham vermek üzere yayınlanan tematik açık çağrılara ek olarak, nitelikli eleştirel makaleler ve belgesel fotoğraf ve video alanıyla ilgili çeşitli kaynaklar yer alıyor ve BAK’ın eğitim ve atölyeleri sitedeki içerikle ilişki içinde devam ediyor.

VİDEO, FOTOĞRAF VE HARİTA İLE ŞEHRİN DÖNÜŞÜMÜ BELGELENECEK

Şehrin kültürel ve fiziksel dönüşümünü odağına alan Kolektif Üretim Atölyesi’nde şehrin sosyo-kültürel tarihi, kent araştırmaları, kent tarihini kolektif bellek üzerinden okumak gibi teorik eğitimler gerçekleştirilecek. Katılımcılar aynı zamanda şehre ve şehirdeki farklı noktalara sosyal bilimler, mimari ve görsel sanatların çeşitli kavram ve araçlarıyla bakarak kolektif bir haritalandırma çalışması yürütecek ve yapacakları saha çalışmasının sonucunda kalıcı bir yürüyüş rotası oluşturacaklar. Çalışma sürecinde katılımcıların araştırmalarına fotoğraf, video ve diğer görsel araçlardan yararlanarak oluşturdukları saha notları eşlik edecek ve bu görsel üretimler atölye sonunda ortaya çıkacak yürüyüş rotasıyla birlikte ‘sehrebak.org’da yayınlanacak.

Dönüşen Şehrin Haritası alt başlıklı atölye, 1-6 Mart 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleşecek. İzmir ve Diyarbakır’dan 20-35 yaş arasındaki hikâye anlatıcılarının katılımına açık olacak atölyenin yürütücülüğünü sanatçı/araştırmacı Serkan Taycan yapacak.

Atölyenin başvuru koşulları;

İzmir ve Diyarbakır ya da bunlara komşu şehirlerde yaşıyor olmak

20 – 35 yaş arasında olmak

Fotoğraf, video, görsel sanatlar, mimari ve kent araştırmaları ile ilgili olmak

6 günlük BAK Kolektif Üretim Atölyesi programının tamamına, atölye öncesi hazırlık dönemindeki çalışmalara ve atölyeyi takip eden 3 hafta boyunca çalışmayı sonuçlandırmaya yönelik devam edecek sürecedahil olmak

Farklı disiplinlerden ve mecralardan beslenen çalışmalara açık olmak

sehrebak.org’un Dönüşen Şehir çağrısına atölye başvurusunun son tarihinden önce çalışma yüklemiş olmak ya da önceki çalışmalarınızdan bir seç[email protected] adresine mail ile göndermek

BAK Kolektif Üretim Atölyesi’ne son başvuru tarihi 18 Şubat 2019. Ayrıntılı bilgiye ‘sehrebak.org’ adresinden ulaşılabilir. (HABER MERKEZİ)