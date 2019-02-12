Kilis’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü, 2 yaralı

Kilis’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne ve 2 torunu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Musabeyli İlçesi Zeytinbağı köyünde gelini 37 yaşındaki Fatma Bekir ve 5 torunuyla yaşayan 80 yaşındaki Şahinaz T. dünden bu yana evden çıkmayınca köylüler, muhtarla beraber pencereden içeri girdi.

Aile fertlerini yataklarında hareketsiz bulan köylüler, durumu sağlık görevlileri ve jandarmaya bildirdi.

Fotoğraf: AA

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, babaanne ile torunları Beşir ve Nazıma T.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan Fatma Bekir ve kızı B.T. ise Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Babaanne ve torunlarının cenazeleri, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi. (Kilis/AA)

KAYSERİ'DE İNŞAAT BEKÇİSİ SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir inşaat bekçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Akgün sokaktaki bir inşaatta bekçilik yapan 53 yaşındaki Kadir Akpınar, akşam saatlerinde iş arkadaşları tarafından yerde hareketsiz bulundu.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akpınar'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. (Kayseri/AA)