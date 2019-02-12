Eski Yargıtay üyesi Mehmet Uslu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi

FETÖ’nün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim arasında olduğu iddia edilen eski Yargıtay üyesi Mehmet Uslu, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Mehmet Uslu ve avukatı katıldı.

FETÖ'nün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı, ByLock yazışmalarında adının örgüt üyesi olarak geçtiği ve FETÖ'nün yargıya yerleştirdiği ilk yedi isimden birisi olduğu iddia edilen Mehmet Uslu, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Uslu, beraatına karar verilmesini istedi.

Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, sanık Mehmet Uslu'nun, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince “kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu” dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve sanık hakkında tutukluluk şartlarının devamına karar verdi. (AA)