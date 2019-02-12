Ekrem İmamoğlu: Devletin işi manav açmak değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Fatih’teydi. Seçim çalışmasına İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan 'Of-Hayrat Derneği'nde muhtarlarla bir araya gelerek başlayan İmamoğlu'ya, partisinin Fatih İlçe Belediye Başkan adayı Soner Özimer ve partililer eşlik etti. İmamoğlu daha sonra CHP Fatih Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

‘DEPREM OLURSA BİZİ GERÇEKTEN ALLAH KORUSUN’

Ekrem İmamoğlu, daha sonra Siirt Vakfı'nı ziyaret ederek vakıf görevlileriyle görüştü. İmamoğlu burada yaptığı konuşmasında Kartal'da çöken binayla ilgili olarak, “Kartal'da durup dururken bir bina çöktü ve nice insanımıza mezar oldu. Eğer bina yıkıldığı zaman oturup 'düşünmemiz gerekiyor' diyorsak bu sorumlu bir yöneticilik anlamına gelmez. Bu sorun 20 yıldır bu şehrin gündeminde, bu kentte 20 yıldır bu sorunla ilgili ne yaptık. Soruna çözüm bulduk mu, yeterince bu sorunla mücadele ettik mi? Bunun tam tersine kentin boş alanlarında sadece bina mı yaptık? Eğri oturup, doğru konuşacağız ve bu sorunla hesaplaşacağız. Bu hesaplaşma birinin makamı kaybetmesi, öbürünün makam gelmesi değildir. Bu konular milli konulardır, can kayıpları ve insanların maddi olarak kayba uğraması ciddi konudur çözülmesi gerekir. Deprem olursa bizi gerçekten Allah korusun” şeklinde konuştu.

TANZİM SATIŞLAR, ÇADIR KURULARAK OLMAMALI

İmamoğlu daha sonra Şehremini'deki semt pazarına da uğrayarak pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Gazetecilerin tanzim satış noktalarına ilişkin sorularını cevaplayan İmamoğlu, 34 noktada satışa başlayan tanzim satışının noktalarıyla yaklaşık 400 bin kişiye bir manav düştüğünü söyledi.

Tanzim satış noktalarını ‘şov’ olarak değerlendiren İmamoğlu, “Esnafı suçlayarak bu iş olmaz. Ekonomi bütüncül bir iştir. Üretici ve tüketicinin alım gücünü hesaplamak gerekir. Esnafın kazandığı oran bellidir. Esnaf fahiş bir kazanç elde ediyorsa onu tespit etmelisiniz. Benim de bir önerim var, Türkiye'de yüzlerce AVM var. O zaman AVM'lere yönelik de bir düşünce üretsinler. Devlet AVM mi açmalı ya da başka bir şey mi yapmalı? Tanzim satış tabi ki olsun, ama çadır kurarak olmasın seçimlere bir ay kala olmasın. Belediye 1980'li yıllarda bunu zaten yaptı. Semt çarşıları vardı, tanzim satış noktaları vardı. Sümerbank'ı niye yok ettiniz o zaman? Fiskobirlik niye kayboldu gitti o zaman veya niye birçok kooperatif kayboldu gitti o zaman” dedi.

Şirinevler tanzim satış noktasında kuyruk uzun, sinirler gergin

İMAMOĞLU: DEVLETİN İŞİ MANAV AÇMAK DEĞİL

İmamoğlu, tanzim satış noktalarında oluşan kuyruklarla ilgili soruya ise “Devletin işi manav açmak değil, devletin işi tüketicinin cebindeki parayı arttırmak. Devletin işi sağlıklı ve ucuz gıda erişimine katkı sunmak için, taşıyıcıların mazotunu ucuzlatın, köprü geçiş ücretlerini ucuzlatın. Bu hoş ve inandırıcı bir şey değil, vatandaş buna inanmaz ama eğer ucuz gıda geliyorsa da gitsin alsınlar” diye konuştu. (İstanbul/DHA)