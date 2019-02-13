MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, istifalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na verdi.İstifası hakkında konuşan Namoğlu, talebin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gelmediğini söyledi.

Uzun süredir hakem hataları nedeniyle eleştirilerin odağında olan Namoğlu’nun istifa kararını TFF'nin kabul ettiği belirtildi. Namoğlu’nun yerine MHK’nin eski başkanı ve eski hakem Kuddusi Müftüoğlu’nun getirilmesi bekleniyor.

Başkan Yusuf Namoğlu 14 Şubat tarihli dilekçesinde istifaen görevden ayrıldığını açıklarken, tüm yönetim kurulu üyeleri bugün son kez görev yapıp 22'nci haftanın hakemlerini açıkladıktan sonra istifalarını sundu ve Riva'dan ayrıldı. Olağanüstü durum sonrası MHK'nin tüm kurulları ve temsilcilikleri, atanacak yeni başkan sonrası belli olacak.

Yusuf Namoğlu başkanlığında şu isimler görev yapıyordu: Bedri Dölkeleş (Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi), Serdar Tatlı (İcra Kurulu Üyesi), Metin Tokat, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu, Ahmet Erdoğan.

İstifasını NTV'ye değerlendiren Namoğlu, "Son damlayı taşıran Galatasaray-Trabzonspor maçı oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme olayı hazmedebileceğimiz olay değildi. Pazartesi günü değerlendirdik, neticede ben Başkan'ı aradım, kararı ilettim. TFF'den istifa talebi gelmedi" diye konuştu.

MÜFTÜOĞLU NİYE GİTMİŞTİ, NİYE DÖNÜYOR!

Namoğlu'nun yerine düşünülen Kuddusi Müftüoğlu, Namoğlu'nun 2015'teki istifasıyla MHK başkanlığına getirilmişti. Sabah'ın o dönemki haberine göre Müftüoğlu, 2016'da akrabası ve iş ortağı Turizmci Hasan Uysal'ın "FETÖ" soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası istifa etmişti.

Müftüoğlu, 2013'te Alanya'dan AKP belediye başkan aday adayı olmasıyla hakemliği bırakmıştı. Müftüoğlu, 2009'da da Alanya'dan AKP aday adayıydı.

NAMOĞLU: DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR

Namoğlu, dün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, henüz resmi olarak istifasını vermediğini belirterek, "Yarın istifamızı vereceğiz. İstifamı yarın verecek olmamın nedeni, arkadaşlarla etapları tamamlamış ve bu hafta itibarıyla görevimizi yapmış olacağız. Bu haftaki hakem atamalarını da yapmamız gerekiyor. Yeni birinin bunu gelip yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır." ifadelerini kullandı.

İstifa kararını kuruldaki arkadaşlarıyla çok düşündüklerini ve değerlendirme yaptıklarını aktaran Namoğlu, şunları kaydetti:

"Devlette devamlılık adına bu şekilde uygulama yapmamız gerekir. İstifamızı yarın vereceğiz. Ayrılacağımızı ilan ettim zaten. Herkese de söylüyorum. Neticede Türk futboluna daha iyi hizmet etmek ve daha iyi bir ortam meydana getirme adına... Spekülasyonlar da yapılmaya başlandı. Geçmişteki görevlerimize ve kişiliğimize de zarar vermemek adına böyle bir karar aldık. Uygulamayı da yarın yapacağız."

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, 12 Şubat'ta NTV’de yaptığı açıklamada “Yusuf Namoğlu gidici, 80’li yılların yöneticileri olsa ‘Biz gönderdik’ derlerdi, biz demeyeceğiz. Bizim onlarla işimiz yok. Biz talimat almayacak, odasına gitmeyecek insanların peşindeyiz” ifadesini kullanmıştı.

YUSUF NAMOĞLU KİMDİR?

1947 Rize doğumlu. Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunu. Serbest İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Futbol Hakemliği, ANAP'tan 19., 20. dönem İstanbul milletvekilliği, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı ile Beşiktaş belediye başkanlığı yaptı.

2011 yılında Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi. 16 Aralık 2014'te istifa eden Zekeriya Alp'in yerine bir kez daha MHK başkanlığına atandı. 2015'te istifa etti ve yerine Kuddusi Müftüoğlu. Müftüoğlu'nun 2016'daki istifası sonrası bir kez daha başkanlığa getirildi. (SPOR SERVİSİ)