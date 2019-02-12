TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Giriş sınavlarını getirmek üzereyiz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Kayseri Barosu tarafından düzenlenen 'CMK'da İstinaf' konulu etkinliğe katıldı.

Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin yargıyla ele geçirilmeye çalışıldığını iddia etti, "Türkiye'ye diken yargıdan batırıldı. Türkiye yabancı istihbarat örgütlerinin kurduğu, kurdurduğu örgütlerin işgal denemesine yargı eliyle uğratıldı. Yargı bunlara bir yol açma makinesi olarak çalıştı. Bu acı tecrübeyi hep birlikte yaşadık ve tedbirlerini de bir daha olmamak üzere almak zorundayız" dedi.

'BİZ SİYASİ PARTİCİLİK YAPMIYORUZ'

Metin Feyzioğlu, "Biz siyasi particilik yapmıyoruz. Şu süreçte Türkiye Barolar Birliği'nin ülkeye çok büyük bir hizmet fırsatı doğmuştur. Siyasi partilerin sözcülüğünü yapanlardan medet umanlar bizi suçlayabilirler. Onlar ne derse desin, biz toplumu kucaklaştırıp, milletin ortak aklını ve iradesini hep birlikte ortaya koymak zorundayız” ifadelerini kullandı.

'MESLEĞİMİZİN EN ACİL TALEBİ OLAN GİRİŞ SINAVINI GETİRMEK ÜZEREYİZ'

Hukuk fakültesi mezunlarına yönelik getirilmesi planlanan sınav hakkında da konuşan Feyzioğlu, "Sayın Adalet Bakanı, Sayın YÖK Başkanı, Sayın Yargıtay Başkanı, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanıyla yürüttüğümüz ve onların alt kadrolarıyla şekillendirmeye çalıştığımız süreçte inşallah mesleğimizin en acil ihtiyacı olan giriş sınavlarını hep birlikte getirmek üzereyiz. İnşallah kısa zamanda bunu neticelendireceğiz. Bu olmazsa olmamızdır" dedi.

‘HAKİM ADAYLIĞI MÜLAKATINA KATILABİLMEK İÇİN YAZILI SINAVDAN EN AZ 70 PUAN ALMA ŞARTI MECLİSTE’

Öte yandan, Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. (HABER MERKEZİ)