Avukat Yaprak Türkmen açlık grevine başladı

Avukat Yaprak Türkmen, 21 gündür açlık grevinde olan Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve Çağdaş Hukukçular Derneğinden (ÇHD) avukatların adalet arayışlarını duyurmak için açlık grevine başladı.

Eylemini “Tutsak avukat arkadaşlarım için destek açlık grevindeyim” başlıklı bir açıklama ile duyuran Av. Yaprak Türkmen, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların yargılandığı dosya kapsamında tutuklu bulunan avukatlar Selçuk Kozağaçlı, Engin Gökoğlu, Ayçan Çiçek, Behiç Aşçı ve Aytaç Ünsal’ın 21 gündür açlık grevinde olduğuna dikkat çekti.

Kendisinin de 9 aylık tutukluktan sonra tutuksuz yargılandığını belirten Türkmen, 33 gün sonra duruşmaları olduğunu, yürütülen yargılamanın hukuksuzluklarla devam ettiğini ve hukukun evrensel ilkelerinin çiğnendiğini ifade etti.

“Bu nedenledir ki tutsak avukatlar ‘adalet’ talebi ile 24 Ocak’ta Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde Açlık Grevine başlamışlardır. Ben de arkadaşlarımın açlıklarının 21. Gününde bu adaletsizliği ve açlıklarını duyurmak için 3 günlük açlık grevine başlıyorum” diyen Av. Türkmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kilometrelerce ötede yüzünü göremediğim Aycan’ın, dost sohbetinden uzakta Aytaç’ın, sağlık durumu endişe veren Engin’in, tecritte ziyaret etmeye elimin varmadığı Selçuk abinin, artık açlık grevi yapmasını istemediğim Behiç abinin açlık grevi yapmak zorunda kalmalarını istemiyorum, özgürlüklerini istiyorum.

Halkımızı 18 -21 Mart’ta görülecek üçüncü duruşmamıza, avukatlarını sahiplenmeye davet ediyorum. Tüm meslektaşlarımı, baro başkanlarımızı 18-21 Mart’ta bizi savunmaya davet ediyorum.” (İstanbul/EVRENSEL)