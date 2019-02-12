‘Rockçı’ İmam Ahmet Muhsin Tüzer bağımsız belediye başkan adayı oldu

Kamuoyunda ‘rockçı’ imam olarak bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Antalya Kaş’tan bağımsız belediye başkan adayı olduğunu duyurdu. Tüzer, adaylık gerekçesini Sokrates’e de gönderme yaparak şöyle açıkladı:

“Likyalılara hiçbir zaman, hiçbir kimse bey olamadı. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu bu yozlaşmış sosyolojide şunun farkına vardım ki, bir partiye bağlı kalan belediye başkanı özgür değildir ve kendi hizmetlerini yapamıyordur veya yapmakta zorlanıyordur. Bu neticeyle partiyle içli dışlı olmak yerine halkımız ile içli dışlı olmayı tercih ediyorum.”

Tüzer belediye başkanı olduğunda yapmak istediklerini de şöyle sıralıyor:

“Kaş! Ülkemizin bir turizm ilçesi fakat ne yazık ki bu harikulade ilçeyi çarpık yapılaşma ile bozdular. Tek sorun keşke bu olsa ama gençlerimize armağan edeceğimiz sadece bir tane sinemamız var ama o da vizyondaki filmleri takip etmiyor, üstelik çok küçük. Kitap temin edebileceğimiz kütüphanemizde yeteri kadar kitap yok. Bu medeni ilçeye ilk olarak kültürlü bireyler kazandırmamız gerekmiyor mu? Yol ve konut yapmak bir başkanın daimi görevidir fakat benim önceliğim ilçemize kültürlü, medeni ve özgür bireyler kazandırmaktır. Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kültürel, sanatsal ve ruhsal (milli ve manevi) gelişimleri için var gücümle mücadele edeceğim. İnsanı merkeze alan bir anlayışla herkesi kucaklayacağım. Liyakatı esas alıp evrensel hukuku ve adaleti tesis etmek için çalışacağım. Bizler küçük ilçemizin büyük insanlarıyız. Hep birlikte gülüp, mutlu olup hep birlikte ağlayacağız.”

ROCKÇI İMAM KİMDİR?

Ahmet Muhsin Tüzer, Antalya Kaş’ta camii imamı olarak görev yaparken kurduğu rock müzik grubu ile yurt içinde ve yurt dışında konserler vermişti. Ahmet Muhsin Tüzer’in basına yaptığı açıklamalar görevine son verilmesine neden olmuştu. (Antalya/EVRENSEL)

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