Grup Abdal’dan yeni albüm: Revan

Halk müziğinde geliştirdiği yeni müzikal anlayışlarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Grup Abdal’ın, yeni albümünde Anadolu coğrafyasının çeşitli yörelerinden geleneksel ezgiler yer aldı. Sözleri Feqîye Teyran, müziği Aram Tigran’a ait “Ay Dilbere” adlı eseri yorumlayarak yeni albümünde de Kürtçe eserlere yer vermeyi sürdürdü. Grup bestesi kendine ait olan “Sor Bilir” parçasını da seslendirdi. Ayrıca albümde, “Mahsus Mahal” adlı türküde, sevilen Sanatçı Ahmet Aslan misafir olarak katkıda bulundu.

Albümün kapağında şu görüşler ifadelere yer verildi:

“Doğumdan ölüme, acıdan öfkeye, aşktan sevince, savaştan göçe; ninni oldu, ağıt oldu, halay oldu destan oldu, deyiş oldu türküler. Ölümler gördün, ayrılıklar yaşadın, özlemler çektin, gurbete düştün belki de... Gözünden süzülen yaşa yoldaştı anımsadın mı? Kızgın ve öfkeliydin zaman zaman; heybetliydin yeri geldiğinde, dağ gibi… Türküler yanı başındaydı hep dostun gibi, yoldaşın gibi... Pir Sultan oldu, Karacaoğlan oldu, Nesimi oldu dile geldi türküler... Sümmani'nin gönlünden, Veysel’in dilinden, Neşet’in telinden o güzelim türkülerdi seni büyüten, o güzelim türkülerdi öğütleyen… Bir nefes de biz verelim, omuzuna bir el de biz koyalım diye ‘Revan’ dedik geldik yüreğinin kapılarına, beraber yollara revan olalım diye...” (KÜLTÜR SERVİSİ)