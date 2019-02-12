Konak Belediyesinde anlaşma sağlanamadı, 25 Şubat’ta greve çıkılacak

Metehan UD

İzmir

Konak Belediyesinde devam eden TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca sendika greve çıkma kararı aldı. Yeni bir gelişme olmazsa bin 300 belediye işçisi 25 Şubat itibari ile çalışmayacak.

DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube ile Konak Belediyesine ait Merbel Şirketi arasından devam eden yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde masada anlaşma sağlanamadı. Sendika ile belediye bürokratları arasında 5 aydır süren görüşmelerde 13 maddede uzlaşılamadı.

İşçiler, enflasyon ve refah payı, paso ve gıda gibi ekonomik maddelerde anlaşma talep ediyor. TİS görüşmelerinde bir diğer talep de KHK ile şirket bünyesine geçen işçilerin de asgari ücret zammından faydalanabilmesi. Bin 300’e yakın işçinin yarıya yakını kadro düzenlenmesiyle birlikte şirket bünyesine geçti. Belediyenin ise işçilerin talebine karşı henüz ortada resmi bir teklifi bulunmuyor.

Perşembe sabahı başta belediye binası olmak üzere Konak Belediyesine ait bütün işyerlerine grev kararı asılacak ve anlaşma olmadığı takdirde de 25 Şubat’ta greve çıkılacak. Greve çıkılması durumunda Konak Belediyesi’nde hizmetler önemli bir oranda aksayacak.

Merbel işçileri, çöp toplama ve nakil işleri, fen işleri, büro hizmetleri, park ve bahçe hizmetleri, temizlik işleri gibi çeşitli faaliyet kollarında hizmet vermektir.

Evrensel’e açıklamada bulunan Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara “Konak Belediyesi 5 aylık süreci iyi kullanamadı. Sözleşmenin işçiler tarafından kabul edilen şekilde bitirilmesini talep ediyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)