3 kadın sokak ortasında saldırıya uğradı, saldırgan serbest kaldı

Antalya’da 3 kadın, arkalarından gelen Mert K’nin, tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Kadınlardan Burcu Nihan Barshan yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Mert K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

Pazar günü Muratpaşa ilçesinde meydana gelen saldırıda Kaleiçi’de yemekten dönen Selin Çelik, Burcu Nihan Barshan ve Gökçen Tuncay, kol kola yürüdükleri sırada Mert K’nin saldırısına uğradı. Kadınlara arkadan yaklaşarak yumruk ve tekmelerle saldıran Mert K, çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

BURNUNDA VE KAFATASINDA KIRIKLAR VAR

Baygın halde Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan kadınlardan Burcu Nihan Barshan’ın burnu ile kafatasında kırık olduğu belirlendi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Barshan, polise verdiği ifadesinde, “Şirket yemeğinden sonra arkadaşlarımla birlikte Kaleiçi’de geziyorduk. Yenikapı Sokak’ta tanımadığımız biri, bana ve arkadaşlarıma vurmaya başladı. Yere düştüm. Yerdeyken başıma ve karnıma tekme atmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Davacı ve şikayetçiyim” dedi. Gökçen Tuncay da saldırgandan şikayetçi olduğunu belirterek “Etraftakiler saldırganı tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak, bu kez arkadaşım Selin’in yüzüne ve karnına tekne attı” dedi. Selin Çelik ise “Arkadan geldiği için yumruk mu attı, yoksa başka bir cisimle mi vurdu göremedim. Bu şahıs ayrıca çok hakaret etti. Ancak olayın etkisi ile neler söylediğini hatırlamıyorum. Şikayetçiyim” dedi.

KENDİNİ SAVUNMUŞ!

Mert K, gözaltındaki ifadesinde Yenikapı Sokak’ta yürürken tanımadığı bir kişiyle tartıştığını, bu kişinin uzaklaştığını anlatarak, “Kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Arkadan giderek, kadınlardan Gökçen’in yanağına, sonra da Selin’in ensesine yumruk attım. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım. Kadınlar beni darbetmeye çalışınca, kendimi savundum. Davacı ve şikayetçi değilim” dedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mert K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

23 KEZ BIÇAKLADI ‘HATIRLAMIYORUM’ DEDİ

Bursa’da sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli’yi, 23 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ve çantasını gasbettiği için tutuklanan Hasan Gündoğdu, mahkemede “Nasıl bıçakladığımı tam hatırlamıyorum” diye kendini savunmaya çalıştı. Eski eşinin çantasını çalmadığını anlatan Gündoğdu “Çanta, montumun cep düğmesine takıldı” dedi. Eski çiftin oğlu Ziya Gündoğdu ise mahkemede annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı. Savcının, tutuklu Hasan Gündoğdu’nun ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istediği duruşma ertelendi. (HABER MERKEZİ)