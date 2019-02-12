Kilis sınırında patlama: En az 3 yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey beldesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Saldırıda, araçta bulunanların öldüğü bildirildi.

Türkiye sınır hattına 10 kilometre uzaklıkta, Halep'e bağlı Çobanbey beldesi Vukuf köyü yakınlarında, bugün saat 16.30 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) sorumluluk alanındaki gümrük kapısındaki kontrol noktasına yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 ÖSO mensubu yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi, güvenlik önlemleri artırıldı. Demirören Haber Ajansı, saldırının YPG tarafından düzenlendiğini öne sürdü. Ancak henüz saldırıyı üstlenen olmadı. (DIŞ HABERLER)