CHP’li Kenan Otlu savcıya ifade verdi

CHP İstanbul Gençlik Kolları başkanlığı döneminde #LaikliğiSavunmakSuçDeğildir tweeti sebebi ile hakkında soruşturma başlatılan Kenan Otlu, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bugün savcılığa ifade verdi.

İfadesi sonrasında açıklama yapan Otlu şunları söyledi: “Dün de bugün de çizgimiz aynıdır, Mustafa Kemal’in yoludur. Laiklik kuruluş felsefemizdir, en önemli ilkelerimizdendir. Laiklik mücadelesini daha da yükseltecek ve mücadeleden asla geri adım atmayacağız!” (İstanbulEVRENSEL)