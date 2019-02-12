CHP’li Kenan Otlu savcıya ifade verdi
Eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu sosyal medyada yaptığı ‘#LaikliğiSavunmakSuçDeğildir’ paylaşımı nedeniyle savcılığa ifade verdi.
Fotoğraf: Kenan Otlu
CHP İstanbul Gençlik Kolları başkanlığı döneminde #LaikliğiSavunmakSuçDeğildir tweeti sebebi ile hakkında soruşturma başlatılan Kenan Otlu, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bugün savcılığa ifade verdi.
İfadesi sonrasında açıklama yapan Otlu şunları söyledi: “Dün de bugün de çizgimiz aynıdır, Mustafa Kemal’in yoludur. Laiklik kuruluş felsefemizdir, en önemli ilkelerimizdendir. Laiklik mücadelesini daha da yükseltecek ve mücadeleden asla geri adım atmayacağız!” (İstanbulEVRENSEL)
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