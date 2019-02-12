Akademisyene ‘şehit ailesini ziyaret’ cezası

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza attığı için yargılanan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülsün Güvenli hakkında tartışmalı bir karara imza attı. Mahkeme Güvenli’ye verdiği 1 yıl 2 aylık hapis cezasını ertelerken, hayatını kaybetmiş bir askerin ailesini ziyaret yükümlülüğü getirdi. Diken’den Kemal Göktaş’ın haberine göre davanın dünkü duruşmasında son sözü sorulan Güvenli beraatini talep ederken avukatı da suçun unsurlarının oluşmadığını kaydetti. Mahkeme, Güvenli’yi önce ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir yıl altı ay hapse mahkum etti. Cezayı iyi halden bir yıl üç aya indiren mahkeme bu cezayı da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında beş yıl erteledi.

MAHKEMEDEN TARTIŞMALI CEZA

Mahkeme, akademisyenin bu süre içinde denetimli serbestlik altına alınmasına karar verirken daha önce örneğine rastlanmayan bir yükümlülük getirdi. Mahkeme sanığın ’15 Ağustos 2015 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çatışmada öldürülen Komiser Ahmet Çamur’un eşi Gökçen Çamur ve ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutulmasına karar verdi. Gülsün Güvenli, cezayı duyunca, ”Onur duyarım. Ben bütün ölümlere karşıyım bildiriyi de bu amaçla imzaladım” dedi ancak bu sözleri zapta geçmedi.

‘NE AHLAKİ, NE HUKUKİ’

Güvenli’nin Avukatı Mehmet Rahmi Kadıoğlu mahkemenin kararını gazetemize değerlendirdi. Akademisyen yargılamalarında ilk kez böyle bir karar verildiğini vurgulayan Kadıoğlu şöyle konuştu: “Objektif olarak baktığımızda PKK propagandası yapmakla suçladığınız ve cezalandırdığınız birisini PKK tarafından öldürülmüş birinin evine gönderiyorsunuz. Ne vicdani, ne ahlaki, ne de hukuki bu kararı hiçbir tarafa sığdıramıyorum. Ziyaret edilecek ailenin bunu kabul edip etmeyeceğini dahi bilmiyoruz. Sanığı tahkir etmek dışında hiçbir anlamı yok, kasıtlı verilmiş bir ceza diye düşünüyorum. Zaten karardan sonra Sabah gazetesi de, ‘Tokat gibi ceza’ şeklinde yorumlayarak manşete çekmiş haberi. Beraat etmesi gereken birini mahkum ediyorsunuz. Yeni bir yargı ve yeni bir yargıç türü var artık elimizde; aslolan sorun bu.” Kadıoğlu, karara itiraz edeceklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)