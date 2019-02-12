Cezaevlerindeki açlık grevleri İsveç Parlamentosu’nun gündeminde

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Türkiye cezaevlerindeki açlık grevlerini soru önergesiyle İsveç Parlamentosu gündemine taşıdı.

Konuyu gündeme getiren iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Stockholm Milletvekili Kadir Kasırga, önergesinde Güven’in 2011 yılından beri avukatlarıyla görüştürülmeyen Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için 7 Kasım 2018 tarihinden beri açlık grevinde olduğunu belirtti.

Açlık grevinin giderek yaygınlaştığına ve Türkiye cezaevlerindeki 300 civarında tutsağın Güven’i desteklemek amacıyla açlık grevi yaptığına dikkat çeken Kasırga, “PKK ile Türk devleti arasındaki barış sürecinde Öcalan ve HDP’nin önemli rol oynadıklarını not etmek gerekir” dedi.

‘İKİ YIL BOYUNCA SİLAHLAR SUSMUŞTU’

Mart 2013 ila Temmuz 2015 arasındaki barış süreci döneminde silahların sustuğunu hatırlatan Kasırga, günümüzde Türkiye’nin otoriterleştiğini, farklı düşünenlere misillemeler yapıldığını, halkın seçtiği milletvekillerinin tutuklandığını ve Kürt bölgesinde şiddetin arttığını belirtti.

Kasırga, 1999 yılından bu yana Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olduğunu belirttikten sonra Türkiye’nin AB’ye tam üye olabilmesi için Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kopenhag kriterlerine uyması gerektiğine vurgu yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström’e Türkiye’nin İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kopenhag kriterlerine uyması için Avrupa Birliği nezdinde inisiyatif alıp almayacağı sorusunu yöneltti.

‘TECRİT BİR İNSAN HAKLARI SORUNU’

Konu ile ilgili Evrensel’e açıklamalarda bulunan Kasırga, Leyla Güven’in talebinin temel bir insan hakları talebi olduğunu söyledi.

Tüm tutsakların ailesi ve avukatları ile görüşmelerinin temel bir insan hakkı olduğunu ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını belirten Kasırga, “Öcalan bundan birkaç yıl önce Türkiye’nin en üst düzeydeki yöneticileriyle barış görüşmelerine katıldı” dedi.

Kasırga, İsveç Hükümeti’nin ölümler yaşanmadan Güven ve açlık grevcilerinin taleplerinin karşılanması için konuyu Avrupa Birliği gündemine taşıması gerektiğini söyledi.