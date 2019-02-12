İzmir'de mülteci ve Türkiyeli kadınlar üretim atölyelerinde buluşuyor

Mülteci ve Türkiyeli kadınlar, Konak Mülteci Derneğinde düzenlenen kapı süsü ve amigurumi atölyelerinde bir araya geldi. İzmir'in Basmane bölgesinde yaşayan kadınlar, "Üretmesini Öğreniyoruz, Birlikte Üretiyoruz” sloganıyla iki gün süren atölye çalışmalarına katıldı.

Proje kapsamında yürütülen yaratıcı atölye çalışmalarında üretilen rengarenk kapı süsleri ve amigurumi hediyelik eşyalarından kadınların gelir elde etmesi amaçlanıyor. İnciler ve rengarenk çiçeklerden hazırlanan kapı süsleri, işyerleri ve evlerin kapılarını süslüyor. Japon tığ tekniği olan her biri özgün tasarıma sahip bebek ve çocuk sağlığı açısından en uygun malzemelerden iplik ve sünger dolgu ile üretilen amigurumi oyuncak bebeklerine ilgi ülkemizde de dünyada olduğu gibi giderek artıyor.

Projeyle, Türkiyeli ve mülteci kadınların ortak üretim faaliyetleri ile ekonomik ve sosyal alanda dayanışması, nefret söylemi ve suçlarının giderek artmakta olduğu son zamanlarda barışı güçlendirmek hedefleniyor.

Proje kapsamında geçtiğimiz günlerde tamamlanan buzdolabı süsü ve nikah şekeri üretimi ile dört ayrı alanda üretim becerisi gelişen kadınlar, üretim faaliyetlerine Konak Mülteci Derneğinin Basmane'deki merkezinde devam edecek.

Üretilen hediyelik eşyaların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri boyunca İzmir Fuarında sergilenmesi için de hazırlıklar başladı. (İzmir/EVRENSEL)

Konak Mülteci Derneği'nden yaratıcı ev atölyesi