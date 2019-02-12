Sendika başkanından, ‘Cumhurbaşkanı bilgilendirilmiyor’ savunması

Birkan BULUT

Ankara

“Sürekli işçi kadrosuna alınan işçiler üyesi olduğu sendikanın haklarından faydalanma imkanları maalesef yok” diyen Yol-İş Başkanı Ramazan Ağar, KİT’lerde kadro talep eden işçilere yönelik Cumhurbaşkanının sözlerine ilişkin, Cumhurbaşkanının tam olarak bilgilendirilmediği savunmasında bulundu. Mart ayında başlayacak kamu toplusözleşmeleri için taleplerini önümüzdeki hafta belirleyeceklerini belirten Ağar’ın grev yasaklarına ilişkin soruyu “Yasak değil, erteleme” diye düzeltmek istemesi dikkat çekti.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ankara’da bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçmişte 180 bin üyesi olan bir sendika olduklarını ama şu an 25 bin üyeleri olduğunu belirten Ağar, bunun en büyük sebebinin kamunun küçülmesi ve işlerin taşerona verilmesi olduğunu söyledi. Yine Türk-İş’in, geçmişte 850 bin üye adına kamuda toplusözleşme yaparken bu yıl 180 bin kişi adına masaya oturacaklarını kaydetti.

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin çok da mutlu olamadıklarını belirten Ağar, “Bu KHK çalışma hayatını sıkıntıya soktu. Çünkü yüksek hakem kurulunun toplusözleşme kararıyla yüzde 4+4 zamma mahkum oldular. KHK ile kadroya geçen arkadaşlarımızın bu yıl yapılacak toplusözleşmeden faydalanması için Cumhurbaşkanına mektup yazıp gönderdik” dedi. Ağar, “Sürekli işçi kadrosuna alınan işçiler toplusözleşmeden faydalansalar bugün ellerine 3 bin 500 lira geçecek” dedi.

Gazetecilerin, “Kadroyu alalım sonrasına bakarız rehavetine mi kapıldınız” sorusuna yanıt veren Ağar, “Ergün (Atalay) Bey’le beraberdim. Çalışma bakanına bunun böyle olmayacağını söyledik ama dinletemedik. Kadro, iş güvencesinin olması güzel ama üyesi olduğu sendikanın haklarından faydalanma imkanları maalesef yok” dedi.

100 BİN CİVARI KADRO DIŞINDA KALAN VAR

Cumhurbaşkanının Sivas mitinginde azarladığı, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) kapsam dışı bırakılan taşeron işçilerin kadro talebi konusunda ne yapacaklarının sorulması üzerine ise Ağar, “Bu şunu gösteriyor ki Cumhurbaşkanı tam olarak bilgilendirilmiyor. Resmi Gazete’de yayımlandı ama uygulanmadı. 100 bin civarında arkadaşımız var. Ayrıca kara yollarında 5 yıl boyunca bunun mücadelesini verdik. 3 buçuk sene uygulanması için mücadele ettik. Davalar açtık. Önümüz açık olursa mücadele ediyoruz, edeceğiz” dedi.

Mart ayında kamuda başlayacak olan toplusözleşme masasına hangi taleplerle oturacakları konusunda ise Ağar, 21 Şubat’ta Türk-İş Koordinasyon Kurulu olarak yeniden bir araya geleceklerini ve taleplerini belirleyeceklerini söyledi.

‘GREV YASAĞI DEĞİL ERTELEME’ DEDİ!

Ağar grev yasakları konusunda sorulan bir soruya ise ilginç bir yanıt verdi. Bir gazetecinin “Grev yasaklarının olduğu dönem, talepler konusunda cesaretinizi kırıyor mu” sorusuna Ağar, “Grev yasağı değil grev erteleme” yanıt verdi. Sadece belirli iş kollarında grev yasağı olduğunu diğerlerinde ise grevlerin ertelendiğini söyleyen Ağar, “Bizim greve gidelim anlamında bir hevesimiz yok. Ancak mutabakata varılamadığında işçinin gideceği son hedef grev. Biz en son 1995’te grev yaptık. Tansu Hanım’dan iki yıl için 0+5 talep ettik. Greve gittik ve 18+18+16+16 aldık” diye konuştu.

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