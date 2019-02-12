AKP’li yıllarda 2 milyar 350 milyon metrekare alan betonlaştı

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan “Beton Ormanı Raporu”na göre 16 yıllık AKP iktidarları dönemi “beton ve rant ekonomisi” olarak tanımlandı.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına göre yapı ruhsat izinleri 8 kat artarken, 16 yılda toplam 2 milyar 350 milyon metrekarelik alan betona dönüştürüldü.

2002 yılında AVM’ler 1.25 milyon metrekare alanı kaplarken yüzde 900’lük artışla bu rakam 2017 yılında 11.2 milyon metrekareye yükseldi.

Biçer Karaca hazırladığı raporda, yapı ruhsat izinlerinin AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 36 milyon metrekare olduğunu ve bu rakamın sadece bir yıl sonra yani 2003 yılında 46 milyon metrekareye yükseldiğini vurguladı.

Rapora göre bu rakam 2014 yılında 220 milyon metrekarenin üzerine çıktı ve 2017 yılında 280 milyon metrekare seviyelerine ulaştı.

Fotoğraf: CHP Basın Birimi

Biçer Karaca, yapı ruhsat izinleri verilerine göre AKP’nin 16 yılda toplam 2 milyar 350 milyon metrekareyi betonlaştırdığını vurguladı. AKP’nin 16 yıllık iktidarında sadece beton ürettiğine dikkat çeken Karaca, “Şehirleri yerle bir eden beton ekonomisi ile iktidarına kaynak sağlarken ülke ekonomisini yerle bir etti, ülkemizin 80 yıllık tüm kazanımlarını sattı veya özelleştirdi. 2017’de 21.5 milyon ton buğday hasat ederken 81 milyon ton çimento üreten bir ülke konumuna getirilen Türkiye, buğday ambarı konumundan buğday ithalatçısı konumuna Ak Parti ile geriledi” dedi.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI BİLE AVM OLDU: YÜZDE 900 ARTIŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın raporuna göre 2002 yılında 1.25 milyon metrekare alanda bulunan AVM’ler yüzde 900’lük artışla 2017 yılında 11.2 milyon metrekareye yükseldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, İstanbul’da afet toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416’sında AVM, rezidans ve gökdelenlerin inşa edildiğini açıkladı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin rakamları da İstanbul’da toplanma alanlarının sayısının 77’ye düştüğünü doğruluyor.

AFAD verileri ise kentte tüm küçük boşlukları, çocuk parklarını, cami avlularını ve hatta benzin istasyonlarını dahil ederek kentte 2 bin 354 toplanma alanı olduğunu söylüyor. İstanbul’da yaklaşık 500 acil ulaşım yolu var fakat bunların da büyük çoğunluğu İSPARK oldu.

İSTANBUL’DA 3.7 MİLYON TON ASFALT DÖKÜLDÜ

Biçer Karaca, “Ak Parti ile kentlerde yeşilin yerini ya beton grisi ya da asfalt karası aldı” diyerek şu çarpıcı rakamı açıkladı: “2017 yılında Türkiye’nin en çok asfalt dökülen şehri Ankara oldu. 5.4 milyon tona yaklaşan rakamla Ankara’da sadece 2017 yılında kişi başına 1 ton asfalt dökmüş oldu. İstanbul’da ise 3.7 milyon ton asfalt ile kişi başına 250 kg asfalt döküldü.”

BETON EKONOMİSİNİN ÇÖKÜŞ YILI: 2018

Biçer Karaca, 2018’in “beton iktidarının çöküş yılı” olduğunu söyleyerek inşaat maliyetlerinin 2018 ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttığını ifade etti. Biçer Karaca’nın raporuna göre verilen yapı ruhsatlarının 2018’in ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre metrekare bazında yüzde 55.1 azaldı.

‘AKP PARAYI HAFRİYAT KAMYONLARI VE BETON MİKSERLERİNE HARCADI’

Döviz bolluğunun yaşandığı 2008 yılına kadar yurtdışından adeta akan yabancı sermayenin katma değerli yatırımlar yerine betona yatıran, döviz 1.2-1.5 TL seviyelerindeyken teknoloji transferi yerine parayı hafriyat kamyonları ve beton mikserlerine harcayan AKP’nin ardında büyük bir dış borç yükü bıraktığını ifade eden Biçer Karaca; TÜİK’in milli gelir hesapları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 2003-2017 arasındaki 15 yıllık dönemde inşaata harcanan paranın 5 trilyon lirayı bulduğunu vurguladı. (HABER MERKEZİ)