Belçika’da kamu emekçileri ülke genelinde greve çıktı

Belçika’da sendikalar ile hükümet arasında kamu işkolunda yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine yapılan genel grev çağrısı ülke genelinde etkili oldu. Dün gece saat 22.00 sıralarında havaalanlarında başlayan 24 saatlik genel grev gün içinde ülkede adeta hayatı durdurdu.

HER YERDE İŞ BIRAKILDI, KATILIM YÜKSEK

Sendikaların çağrısı üzerine gerçekleşen grev nedeniyle okullar, belediyeler açılmadı. Yine hastane, itfaiye, cezaevi çalışanları işe gitmedi, çöpler toplanmadı. Posta ve diğer kamu işletmelerinde de işbaşı yapılmadı. Grev nedeniyle ülkede ulaşım tamamen durma noktasına geldi. Kent içi ve şehirler arası tren seferleri durdu.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada greve katılım oranın çok yüksek olduğu belirtildi. Sadece özel sektördeki işletmelerin çalıştığı ifade edildi.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Grevin ilk başladığı havaalanlarında ise ulaşım tamamen durma noktasına geldi. Toplam 222 uçak seferi iptal edildi, 16 bin yolca uçuş yapamadı. Grev nedeniyle komşu ülkelerle hava ve demir yolundan iletişim kesildi. Bu nedenle Almanya’dan Belçika’ya gitmeyi planlayanlar da yolculuklarını iptal etmek zorunda kaldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre grev nedeniyle sadece Belçika’daki Zaventem Havaalanı’nın zararının 10 milyon avro olduğu ifade edildi. Ziyaret nedeniyle bugün Brüksel’de yapılması planlanan NATO Savunma Bakanları toplantısının da gecikmeli başlaması bekleniyordu.

HÜKÜMETTEN EMEKÇİLERE SKANDAL ZAM TEKLİFİ

Belçika’da sendikalar ile hükümet arasında süren TİS görüşmelerinde, hükümet en son yüzde 0,8 zam teklifinde bulunmuştu. Sendikalar ise buna tepki göstererek genel grev çağrısında bulunmuştu. Belçika’da sendikalar en son 2014’de genel grev çağrısı yapmıştı. (Köln/EVRENSEL)