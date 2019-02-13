Elazığ’da AKP tarafından bir yıl önce açılan bulvarın asfaltı çatladı

Özkan ZÜLFİKAR

Yıldıray COŞKUN

Elazığ

Elazığ’da AKP tarafından geçen yıl resmi törenle açılan Necmettin Erbakan Bulvarı’nın asfaltında çatlaklar oluşmaya başladı. İnşaat Mühendisleri Odası Elazığ Temsilcisi Hıdır Kaya, hatalı yapımdan kaynaklı olduğunu söyledi. Haftalardır çatlakları kapatmayan belediye ise, sorunu bu sene yağışların yoğun olmasına bağlarken, çözümü yamada buldu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Elazığ Belediyesi tarafından 12 Mart 2018 tarihinde resmi açılış töreni düzenlenerek hizmete açılmıştı. Açılışını; dönemin TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, AKP Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey yaparken, çeşitli parti temsilcileri, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar da açılışa katılmıştı.

"YAŞANABİLİR ELAZIĞ" DEDİ, YOL ÇATLADI

Açılışta konuşan Serdar, AKP’nin belediyeciliğine övgüler dizerek, “Bu çalışmalar başından beri yaslanmış olduğu milli, yerli ve manevi değerleri perspektif alan bir siyasi anlayışla yoluna devam etmiş bir hareketin çalışmalarıdır” demişti. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, belediye olarak daha yaşanılabilir bir Elazığ için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurgulamıştı.

Bu 5 kilometrelik yolla akıcı ve rahat ulaşım imkanı sağlanması hedefleniyordu. 11 ayda yapımı tamamlanan altı şeritli yol, bir yılını doldurmadan üzerinde çeşitli çatlaklar ve çökmeler meydana geldi. Yaşanan durumu vatandaş ve yetkililerle konuştuk.

YURTTAŞLAR: BU NASIL ÇALIŞMAK

Yolu sürekli kullanan bir yurttaş çatlaklardan şikayetini dile getirerek, “Açılışının üzerinden bir yıl geçmeden yolun bu hale gelmesi düşündürücü. Açılıştan sonra yolda yeniden çalışmalar yapılmıştı. Bir daha yapılırsa üçüncü defa yapılmış olacak. Vatandaşın parasını böyle mi kullanıyorlar” diye sordu. Yolda fotoğraf çekerken karşılaştığımız başka bir yurttaş, “Çatlakları göstererek, ne diyelim şimdi diyecek bir şey de yok. Gösterişli açılışlar yapıp biz çalıştık diyorlar. Bu nasıl çalışmak? Böyle çalışma mı olur. Daha bir yılını bile doldurmadı” dedi.

"HATALI YAPIMDAN KAYNAKLANIYOR"

Fotoğraf: Evrensel

İnşaat Mühendisleri Odası Elazığ Temsilcisi Hıdır Kaya, yolda meydana gelen çatlağın iki nedenden dolayı oluşmuş olabileceğini söyleyerek, “Birincisi, kullanılan asfalt iyi sıkıştırılmadığından olabilir. Bir diğer neden ise yol dolgu üzerine yapılmıştır. Yolu sağdan soldan tutması, kaymaması için mutlaka sağına ve soluna istinat duvarı yapılmalıdır. Bunu da yapmamışlar bundan kaynaklı olabilir. Bana göre bu olmaması gereken bir şey hatalı yapımdan kaynaklanıyor. Asfaltın kalınlığından veya inceliğinden meydana gelmiş bir durum yok ortada. Yol tamamen faaliyete geçmiş bir yolda değil henüz o yüzden ağır vasıtalı araçların tamamen bu yolu kullanmasıyla beraber daha fazla soruna yol açabilir ve bir seneyi bile daha doldurmamış bir yolda olmaması gereken bir durum” dedi.

SORUN YAĞIŞLARIN YOĞUN OLMASIYMIŞ

Duruma ilişkin görüştüğümüz Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürü Harun Reşit Polat çatlakların, dolgulardan kaynaklandığını belirterek, “Bu seneki yağışların yoğun olmasından kaynaklı yer altı suları arttı. Bundan dolayı da dolgu çatlağı meydana geldi” dedi. Dolguların 2016 yılında yapılmaya başlandığını söyleyen Polat, “Çatlak kısımlar onarıldıktan sonra, sıkıştırılıp yama yapılacak” dedi. Bu tür çatlakların dolgu yapılan bütün yerlerde meydana gelebileceğini söyleyen Polat, “Yolun tamamı 5 kilometre. Çatlaklar da yolun tamamında değil zaten. 50 metrelik kısmında, 20 metrelik kısmında meydana gelmiş durumda. Bu yerler de dolguların olduğu yerler. Kısa zaman içerisinde onaracağız bu çatlakları” dedi. Yolun daha önce de sökülüp yapıldığı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Polat, “2016 yılında dolgu çalışmalarına başladık, 2018 yılında açılışını yaptık. İlk kez böyle bir şey oluyor” dedi.

Kürtçe, sağlık dil kartında yok

Şahin Şerifoğulları kimdir?