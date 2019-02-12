Haldun Dormen'in 'Bir Zamanlar Gazino' oyunu Avcılar'da sahnelendi

“Bir Zamanlar Gazino” oyunu Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezinde sahneledi. Haldun Dormen'in yazdığı ve başrolünde yer aldığı oyun beğeni topladı. Oyun, Kerem Atabeyoğlu ile birlikte yıllar önce izleyenleri gülmekten kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kuran, şöhretleri geçmişte kalan iki eski komedyeni konu alıyor.

Dormen, oyundan önce yaptığı açıklamalarda “İşimi çok severek yapıyorum. İnsanlarla bir şeyleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Türkiye’de tiyatronun kendisini şaşırtacak kadar büyük gelişme gösterdiğini belirten Dormen, “Bunca yıldır boşa çalışmamışız diyorum. Yeni oyuncular, yeni yönetmenler, en önemlisi yeni yazarlar çıkıyor ortaya. Bu alternatif tiyatrolar, Türk tiyatrosuna çok ama çok büyük katkıda bulundu. Bence müthiş bir tiyatro fışkırması oldu” dedi.

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Dormen yazdığı iki oyundan “Küllerin Arasında”nın dram ve “Bir Zamanlar Gazino”nun komedi tarzında olduğunu bu iki oyunun da Amerika’daki asıllarından çok fazla değiştirerek ‘Türkleştirdiğini’ ifade etti. Haldun Dormen, gazino dünyasının son günlerine yetiştiğini, kapanan Çakıl Gazinosu'nun bir süre yönetmenliğini yaptığını belirtirken, “O zaman fark ettim, komedyenlerin çoğu birbirinden dargındı. Bu oyunumuzdaki gibi iki komedyen yıllardır birlikte çalışıyor ama geçinemiyorlardı” şeklinde konuştu. (İstanbul/DHA)