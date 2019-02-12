Uluslararası Barış Heyetinden tecrit ve açlık grevi ziyareti

Açlık grevleri ve tecrit meselesini yerinde incelemek üzere Türkiye’ye gelen Uluslararası Barış Heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile ortak açıklama yaptı. Açlık grevleri konusunda endişeli olduklarını belirten heyet, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasını istedi.

İzlanda Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Ögmundur Jónasson, Britanya Taşımacılık Sendikası TSSA Genel Sekreteri Manuel Cortes, Arjantinli İnsan Hakları Aktivisti, Ekonomist ve Akademisyen Beverly Ann Keene, İngiltereli Sendika Hukukçusu Paul Scholey, Yazar, Film Direktörü ve Aktör Maxine Peak, Edinburg Üniversitesinden Connor Hayes, Britanya UNITE Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Tony Burke’den oluşan Uluslararası Barış Heyeti HDP Genel Merkezini ziyaret etti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile yapılan görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı.

‘BU İNSANLIK HAKLARI MESELESİDİR’

Buldan, Öcalan üzerinde çok yoğun ve katı bir şekilde uygulanan tecridin Avrupa ülkelerinin gündeminde olmasını önemsediklerini söyledi. Özellikle Leyla Güven’in açlık grevinin 97. gününde olduğuna dikkat çeken Buldan, “Bir milletvekilinin bu meseleden dolayı bedenini açlık grevine yatırdığı ve yine Leyla Güven ile sınırlı kalmayan hem seçilmiş hem de tutuklu arkadaşlarımızın bedenini açlık grevine yatırdığı bir dönemde, Hewler, Galler ve birçok yerde arkadaşlarımızın bu konu ile ilgili olarak uzun süredir açlık grevinde olduklarını ifade ettik. Bu sorunun çözümünde heyetin çabalarının büyük önemi var” dedi.

‘AÇLIK GREVİNDEKİLER KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ’

İzlanda Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Ögmundur Jónasson, “Türkiye Adalet Bakanına yazdığımız mektubun cevabını bekliyoruz. Arjantin, İzlanda, Amerika ve İngiltere’den gelen bir grubuz. Hepimizin endişesi ortak. Bu da Türkiye’deki kötüye giden insan hakları. Aynı zamanda bir ortak noktamız da adaletin sağlanması için kararlılığımız. Burada herkesin ortak noktası barışın sağlanması isteğidir. Biz açlık grevinde olanların durumu konusunda endişeliyiz” dedi.

‘CEZAEVİNDE BUNA İZİN VERİLMEMELİ’

Arjantinli İnsan Hakları Aktivisti, Ekonomist ve Akademisyen Beverly Ann Keene ise kim olursa olsun cezaevinde böyle korkunç bir uygulamaya izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek, insan haklarına uygun bir tavır takınılması gerektiğini dile getirdi. Keene, “Açlık grevcilerinin taleplerine derhal kulak verilmelidir. Onların talebi temel insan haklarına saygı duyulmasıdır” dedi.

LEYLA GÜVEN EYLEMİ ÖNCESİ VAN VE HAKKÂRİ’DE GEÇİCİ YASAK

Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması için açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in eyleminin 100. günü olan 15 Şubat günü milletvekilleri tarafından yapılması planlanan etkinlikler öncesi Van ve Hakkari Valiliği kentte geçici yasak ilan etti. Van Valiliği, açlık grevini sürdüren HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in eyleminin 100’üncü günü nedeniyle kentte yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin 4 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Hakkâri Valiliği de açıklama yaparak, 15 gün boyunca il merkezi ve ilçelerde açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. (HABER MERKEZİ)