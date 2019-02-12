Hasta tutukluya AİHM kararına rağmen diyet yemek engeli

İHD’nin hazırladığı ağır hasta tutuklular listesinde yer alan Mehdi Boz’a diyet yemeği verilmiyor. AİHM, diyet yemek konusunda geçtiğimiz yıl Türkiye’yi mahkum etmişti.

Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan Mehdi Boz, troit bezi kanseri, KOAH, prostat ve böbreklerinden protein kaçağı olan bir tutuklu. Boz’un böbreklerinden protein kaçağı bir hasta olması nedeniyle özel beslenme diyeti alması gerekiyor. Ancak Boz, ihtiyaç duyduğu diyet yemeği bir türlü alamıyor. Gazetemize mektup gönderen Boz, 24 ve 28 Ocak 2019 günleri hastaneye kontrole götürüldüğünü, hastalıkları nedeniyle kendisine özel beslenme diyeti için rapor verildiğini söyledi. Ancak Boz’un aktardığına göre rapora rağmen cezaevi yönetimi diyet yemeğini vermedi. Boz Adalet Bakanlığına durumu şikayet etti. Bunun üzerine Boz’a diyet yemeği verilmeye başlandı. Boz, bu yemeğin de ihtiyacı olan diyet yemeğinden çok uzak olduğunu ‘Sözde diyet yemeği’ diyerek açıklıyor. Boz bunun üzerine cezaevi yönetimiyle görüştü. Boz bundan sonraki süreci şöyle anlatıyor: “Cezaevi yetkililerine raporuma göre diyetimin verilmediğini söyledim. Bundan dolayı bana gelen sözde diyet yemeğini almayacağımı söyledim. Bir süre sonra bana normal yemek vermeye başladılar. 31 Ocak’tan sonra da yemek verilmiyor. Böyle çirkince bir davranış olabilir mi? İnsanları yemekle terbiye etmeye çalışıyorlar”

AİHM TÜRKİYE’Yİ MAHKUM ETMİŞTİ

Hasta tutuklu Boz diyet yemeği konusunda sıkıntılı günler geçirirken, AİHM’nin bu konuda emsal bir kararı bulunuyor. Cezaevinde sağlık problemlerine uygun yemek verilmediği için sağlığı bozulan hükümlü Ebedin Abi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvurusu geçtiğimiz yıl mart ayında sonuçlanmış, AİHM, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki “İşkence ve kötü muamele yasağının” düzenlendiği 3 maddesini ihlal ettiğine karar vermişti. Türkiye, Abi’ye 5 bin avro manevi tazminat ile 1150 avro mahkeme masrafı ödemekle cezalandırılmıştı. AİHM kararında şu ifadeler yer alıyordu: “Cezaevi idaresi, sağlık problemleri olan ve buna dair raporları bulunan mahpusa özel diyete uygun yemekleri sağlamada yetersiz kaldı. Türkiye kanunları uyarınca da, sağlık sorunları olan mahpuslar, doktorlarca reçete edilmiş yiyecekleri alma hakkına sahiptir. AİHM Abi’nin talebinin ekonomik nedenlerle de reddedilemeyeceğini çünkü sağlık problemi olan tutukluların ihtiyaçları için buna dair bir bütçe kalemi olduğunu ifade etti. (İstanbul/EVRENSEL)