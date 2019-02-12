TMMOB'den yerel seçim açıklaması: Kimliksiz bir Adana yarattılar

Düzenleyecekleri “Yerel Yönetimlerde Katılımcılık Paneli” ve “Adana 4. Kent Sorunları Sempozyumu” öncesi Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesislerinde basın açıklaması yapan TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) seçilecek yerel yöneticileri bekleyen sorunlara dair rapor açıkladı. Raporda büyük köy görünümünden kurtulma iddiasıyla oluşan yapılaşmanın, yüksek yoğunluklu kişiliksiz ve kimliksiz bir kent estetiği oluşturduğu belirtildi. Ayrıca son yıllardaki kentsel dönüşüm çalışmalarının geleneksel kent kimliğini yok ettiği ifade edildi.

"HALK DOĞRUDAN SÜRECE MÜDAHİL OLMALI"

Fotoğraf: Evrensel

TMMOB İKK Sekreteri Erol Salman, tüm bunların sonucu olarak Adana’nın kentleşme olgusunu yakalayamamış bir kent haline geldiğini söyledi. Bu tablonun ortadan kaldırılmasının ancak kamu yararı gözeten hizmet anlayışıyla mümkün olduğunu dile getiren Salman, “Bu emekçilerin, kent yoksullarının çıkarlarının savunulmasıyla mümkün olur ki bunun sağlanmasında yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşmektedir” dedi.

“İmar barışı” adı altında getirilen bir ucube kanunla, insanlara kendi evlerinin mezar yapıldığını söyleyen Salman, İstanbul Kartal’da yıkılan binanın imar affının kaçınılmaz sonucu olduğunu dile getirdi.

Bunların olmaması için katılımcı yönetimlerin olması gerektiğine vurgu yapan Salman, “Halkın bu kararların alınmasına ve uygulanmasına doğrudan müdahil olması, yerel yönetimlerle birlikte ülke demokrasisini de geliştirecektir” dedi.

BİR TÜRLÜ KENTLEŞEMEYEN ADANA

Fotoğraf: Volkan Pekal/Evrensel

Tarihinden beri üreten bir kent olan Adana’nın ranta dayalı ekonomi politikaları sonucu can damarlarının kesildiğini, tarımı ve sanayisinin gerilediğini, gelişmişlik ve yaşam kalitesindeki sıralamasının hep gerilere düştüğüne vurgu yapan Salman, “Kentin temel teknik altyapısının çözülemeyişi, kentten nitelikli göçün artmasını sağlarken beraberinde kente entegre olamayan demografik yapı ortaya çıkarmıştır” dedi.

Yaşanabilir bir Adana için bilimsel, teknik bilgi birikimi doğrultusunda öneriler oluşturmak, çözüm önerilerinin toplumun her kesimi ile ortaklaştırılabileceği platformlar oluşturmak hedefi ile 2008, 2011 ve 2015 yıllarında Adana kent sorunları sempozyumları düzenlediklerini hatırlatan Salman, “Ancak ne yazıktır ki geçen bunca zaman içerisinde, kent için ortaya koymuş olduğumuz projeksiyonun yaşama geçirilmesi doğrultusunda en küçük bir adım atılmamıştır. Adana, ne geçmişten devraldığı plansızlık, yetersiz ulaşım ve altyapı sorunları ile temel kentleşme prensiplerini çözebilmiş ne de yakın gelecekte bu sorunları çözebilecek gibi görünmektedir” ifadelerini kullandı.

15-16 Mart 2019 tarihlerinde IV. Adana Kent Sorunları Sempozyumunu gerçekleştireceklerini, ana temasının da “Kentleşemeyen Adana” olarak belirlendiğini söyleyen Salman, bu sempozyumda da öncekilerde olduğu gibi bir yandan Adana’nın mevcut durumunu yansıtmayı, diğer yandan ise kente ve kentleşmeye dair çözüm önerileri sunabilen her kesime açık bir platform oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. (Adana/EVRENSEL)

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