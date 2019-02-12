DİSK 52. yılını Saraçhane Parkı’nda kutlayacak

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından yapılan açıklamada “Konfederasyonumuzun 52. kuruluş yıl dönümünü sınıf mücadelesinin bir dönüm noktası olan, Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı 1961 mitingine ev sahipliği yapmış Saraçhane Parkı’nda kutluyoruz” denildi.

Saraçhane Parkı’nın DİSK’in kuruluşuna giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi; “Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı yerdir. 31 Aralık 1961’de sendika, toplu sözleşme ve grev hakkını savunmak için on binlerce işçi Saraçhane Parkı’nı doldurmuş; Saraçhane mitingi işçilerin bir sınıf olarak Türkiye sahnesine çıktıkları gün olarak tarihe geçmiştir. Mitingin ardından gelişen süreçte Konfederasyonumuz DİSK 1960’lı yıllarda giderek yükselen işçi sınıfı hareketinin bir sonucu olarak doğmuştur.

DİSK 50 yılı aşkın bir süredir, emeğin hakları için, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve sendikal hakları için mücadele etmektedir.”

DİSK’in katılım çağrısı yaptığı kutlama, 13 Şubat 2019 Çarşamba saat: 14.00’da Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirilecek. (HABER MERKEZİ)