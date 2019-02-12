Poşette beyan tartışması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, plastik poşet beyan zorunluluğu için “İşletmelerin plastik poşet satışından herhangi bir kârı olmayacak” derken, TÜRMOB Başkanı Yontan ise, poşet beyannamesinin satış noktasında değil üretici tarafından verilmesi gerektiğini savundu.

Plastik poşet satan işletmelere çevrimiçi sistem ile satışlarını beyan etme zorunluluğu getirildiğini belirten Palandöken, “Plastik poşetlerin ücretli olması ile birlikte artık plastik poşet üreticileri ve satış noktaları, e-devlet üzerinden ya da interaktif vergi dairesi aracılığıyla satışlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edecek. İşletmelerin poşet satışından elde ettiği kâr, geri kazanım katılım payı ile birlikte Bakanlığın hesabına aktarılacak” dedi.

Palandöken’in “Zorunlu giderler hariç tüm kâr bakanlığa aktarılacak” tezine karşı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, poşet beyannamesinin satış noktasında değil üretici tarafından verilmesi gerektiğini savunarak, “İşletmelere getirilen beyan zorunluluğu, sürenin erken olması ve cezai yaptırımların yüksek olması nedeniyle işletmeleri zor durumda bırakıyor” ifadesini kullandı. (EKONOMİ SERVİSİ)