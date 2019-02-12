Antep’te işçilerin zam tepkisi sürüyor
Başpınar OSB’de tekstil firmalarında işçi isyanı sürüyor. Gürteks ve Özsever Tekstil işçileri asgari ücret altındaki zam oranına tepki gösterdi.
Fotoğraf: Evrensel
Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil fabrikaları işçilerinin maaşlarına yapılan asgari ücretin altındaki zamma tepkileri sürüyor.
Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre; Geçtiğimiz pazar Şireci Tekstil’de başlayan işçi tepkisi, Gürteks ve Özsever Tekstil fabrikalarına sıçradı.
Gürteks Tekstil’de işverenin yüzde 10 zam dayatması üzerine, işçiler önceki gün 15.00 ile 23.00 vardiyalarına gitmeyerek iş bıraktı.
İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI
Özsever Tekstil’de ise, işçilerin asgari ücret oranının altında yapılacak zammı istemediklerini fabrika yönetimine bildirmesi üzerine fabrika yönetiminin işçilere “Zammı karşılayacak durumumuz yok” cevabını verdiği öğrenildi. Fabrika yönetiminin önceki gün bir grup işçinin işine son verdiği belirtilirken, işten çıkarmaların devam edeceği ifade edildi. (HABER MERKEZİ)