12 Şubat 2019 15:36

İzmir emek ve meslek örgütleri CHP adayı Tunç Soyer ile toplantı yaptı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'le toplantı yapan emek ve meslek örgütleri temcilcileri, görüşmeyi Evrensel'e değerlendirdi.

İzmir emek ve meslek örgütleri CHP adayı Tunç Soyer ile toplantı yaptı

Fotoğraf: CHP Basın

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    Metehan UD
    İzmir

    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'le yaptıkları toplantıyı Evrensel'e değerlendiren sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri toplantının olumlu geçtiğini, Soyer'in dile getirdiklerinin seçim bildirgesinde de yer alması gerektiğini ifade etti.  Önemli olanın seçildikten sonra uygulanacak yönetimin şekli olduğunu dile getiren emek ve meslek örgütü temsilcileri, Soyer'in kenti birlikte yönetme ve katılımcı uygulamalara yer verme istenmesinin önemli olduğunu, olumsuz uygulamaların ise karşısında olacaklarını vurguladı.

    İzmir'de sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri geçtiğimiz gün CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile bir toplantı gerçekleştirdi. İzmir Tabip Odası'ndaki toplantıya tabip odasını temsilen Şube Sekreteri Lütfi Çamlı, yönetim kurulu üyesi Firdevs Çetin Uysal, TTB Merkez Kurul üyesi Mübeccel İlhan DİSK'i temsilen Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral, KESK'i temsilen Şubeler Platformu dönem yürütme kurulu üyesi SES İzmir Şube Eşbaşkanları Fatih Sürenkök, Hülya Ulaşoğlu ve Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, TMMOB adına İKK Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, İzmir Barosu adına başkan yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yıldız katıldı.

    "TEK BAŞINA YAPMASI KOLAY DEĞİL İZMİR HALKININ DA DESTEK VERMESİ GEREKİYOR"

    Kurum temsilcileri ile toplantının içeriğine dair konuştuk. TMMOB İKK Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, Soyer'in seçildiği takdirde nasıl bir başkanlık yürüteceği ve çalışmaları hakkında bilgi verdiğini belirterek  "Bir görüş alışverişi idi. Soyer, bizim açıkladığımız kriterlere büyük ölçüde uyuyor ama seçildikten sonraki süreç bunu tam anlamıyla gösterecek. Biz toplantıda İzmir'de yağmaya karşı duracak ve demokratik katılımla kenti yönetmeye talip olacak bir yerel yönetim istediğimizi dile getirdik. Soyer de hem yağmaya karşı duracağını ve katılımcı bir yönetime sahip model oluşturacağını anlattı. Bu konuşulanlar seçimden sonra karşılığını bulacak ancak bizim gibi kurumlarla görüşüyor olması bir iyi niyet göstergesi. Tabi ki herkesin gözünü diktiği İzmir'de bunu tek başına yapmak kolay değil, siyasi mücadele gerekiyor ve İzmir halkının da buna destek olması gerekiyor" dedi.

    "KENTİN BÜTÜNÜNÜ KUCAKLAMAK İSTEMESİ OLUMLU"

    İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı da toplantıda çevre ve halk sağlığının önceliği olan bir yerel yönetim istediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bunları yapmaya hazır olan bir yerel yönetimle de birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu dile getirdik. Soyer'i, özellikle Seferihisar'daki icraatlarından biliyoruz. Yavaş Şehir kapsamındaki projesi, kişisel olarak sıcak baktığım bir proje idi. Çevreye, doğaya, kentin doğasına sahip çıkan bir çalışma idi. Soyer de 'kenti birlikte yönetmek istiyoruz, sizlerden gelecek önerilerle, projelere kapım açık olacak" dedi. Katılımcı bir yerel yönetimi savunması, kentin bütünü kucaklayan bir yerel yönetim kurmak istemesi  pozitif bir şey. Özellikle biz sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerden beklediği en önemli talep. Olumlu bir toplantı idi."

    "SEÇİLDİĞİNDE YAPACAĞI ÇALIŞMALARLA DEĞERLENDİRMEK GEREKİR"

    KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Yürütme üyesi ve Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal da toplantıda KESK'in nasıl bir yerel yönetim anlayışına dikkat çekmeye çalıştıklarının altını çizerek "Soyer'i belediye başkanlığını kazandığı takdirde yapacağı çalışmalarla ile değerlendirmek gerekir. Bu toplantı karşılıklı bir  bilgi alışverişi idi. Kendisine başarılar diledik. KESK'in talep ettiği yerel yönetim anlayışının demokrasiyi geliştireceğini, bizim de halkçı, kamucu, demokratik bir yerel yönetim için çalışma yürüttüğümüzü ve bu konularda adayların tutumlarını dile getirmesi gerektiğini anlattık. Biz kişiler üzerinden bu sürecin yürütülmesi yerine ilkeler üzerinden yürütülmesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz.  Seçildikten sonra, şeffaf, katılımcı , demokratik bir yerel yönetim için vatandaşların, mahalle meclisleri ve konseylerle yerel yönetime katılımı sağlanmalı. İzmir halkının kent ile ilgili karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak araçlar geliştirilmeli . Bu süreçte kitle örgütlerinin takipçi ve ısrarcı olması da önemli" dedi.

    "OLUMLU BİR TOPLANTI İDİ, VERİMLİ GEÇTİ"

    İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer de bütün belediye başkan adayları ile görüşüp yerel yönetimlere ilişkin taleplerini ilettiklerini belirterek şunları söyledi: "Bu kapsamda yapılan bir toplantı idi. Biz özellikle insan hakları, temel hak ve özgürlükler, çevre hakları, hayvan hakları, engelli hakları konusunda duyarlı bir belediyecilik anlayışı olması gerektiğini dile getirdik. Ekonomik anlamda gelir seviyesi daha düşük olan  kenttaşların hukuksal yardıma ulaşabilmeleri için hukuk klinikleri kurulması noktasında bir projemiz var. Bu projenin hayata geçirilmesi için belediyenin bize katkı sağlamasını talep ettik. Oldukça olumlu bir yaklaşım sergiledi ve beklentilerimiz noktasında destek olabileceklerini dile getirdi. Bizim için verimli bir toplantı oldu."

    "SEÇİM BİLDİRGESİ TALEPLERİMİZ İLE KESİŞMELİ"

    KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Yürütme üyesi SES İzmir Şube Eşbaşkanı Fatih Sürenkök, toplantıda nasıl bir yerel yönetimin çizgilerini hatırlattıklarını belirterek "Karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunduk. Daha öncesinde zaten açıkladığımız yerel yönetim modelini uygulayacak belediye başkanlarını destekleyeceğimizi söylemiştik. Sadece Soyer'e değil diğer başkanlara da bu taleplerimizi ileteceğiz. Bu koşullar içerisinde yerel yönetimden beklentilerimize dair taleplerimizi uygulayacağını söylüyorsa biz desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bir belki de kredi vermek gibi bir şey. Aksi durumda karşısında olacağımızı da belirttik. Bizim beklentimiz açıklayacağı seçim bildirgesinin bizimki ile kesişmesi. Şu ana kadar olumlu bir durum çizdi ama bütün adaylar seçime kadar olumlu bir çizgi çiziyor. Şimdi reklamlar kısmındayız, önemli olan icraat kısmı. Eğer bu icraatı doğru koyarsa kendisi kazanır, sonraki yıllarda başkan olarak devam eder, hem de İzmir kazanır."

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