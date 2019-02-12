Kızıl Ordu Korosu 10 Mart’ta İstanbul'da sahne alacak

Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu, 2019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında, 10 Mart’ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda İstanbullularla buluşacak. Koro yoğun ilgi sebebiyle aynı gün iki konserle dinleyici karşısına çıkacak. Konserler 14.00 ve 20.00’de gerçekleşecek.

Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu, CRR’de verecekleri konserde; koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alacak. Konserde Rusya’nın “Onurlu Sanatçı” payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev; uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle dikkat çeken Maksim Maklakov’un da aralarında bulunduğu pek çok isim solist olarak sahne alacak. Koronun repertuvarında Türkçe eserler de bulunuyor.

Konserin 30 TL’den başlayan biletleri İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu gişesinden ve Biletix’ten temin edilebilir.

Kızıl Ordu başlangıçta Sovyetler Birliği halklarına ve cephelerde savaşan askerlerine moral vermek amacıyla kurulmuş bir ordu korosudur. Bir ordu korosu olmasının da dışında, dünya müzik tarihinde de önemli bir yere sahiptir.

Koro, Rusya’nın halk şarkılarından kilise müziklerine, opera aryalarından şarkılara ve konser verdikleri ülkelerin hit parçalarına kadar birçok eseri repertuvarında bulunduruyor.

Dünyaca ünlü Sovyetler Birliği Marşı’nın bestecisi Aleksandr Aleksandrov koronun kurucularından olup vefatına kadar koronun şefliğini üstlendi. (KÜLTÜR SERVİSİ)