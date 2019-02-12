Hollanda’da eğitim emekçilerinden hükümete ültimatom

Hasan AYHAN

Amsterdam

Hollanda’da eğitim sendikaları, hükümete eğitim bütçesindeki kesintileri iptal etme ve yeni yatırım yapma çağrısında bulundu. Sendikalar talepleri 25 Şubat’ta kadar karşılanmazsa ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim emekçilerinin kitlesel eylemlere başlayacaklarını duyurdu.

SENDİKALARDAN ORTAK ÇAĞRI

Hollanda’nın eğitim emekçileri sendikaları olan AOb, FNV O&O (Hollanda İşçi Sendikaları Eğitim ve Araştırma ile FvOv (Eğitim Örgütleri Federasyonu) hükümete seslendi. Çağrının muhatapları ise Eğitim Bakanları Arie Slob ve Ingrid van Engelshoven. Sendikalar bakanlara 25 Şubat sabahı saat 10.00’a kadar süre tanıdı. Hükümetin talepleri kabul etmemesi halinde, ilköğrenimden üniversitelere kadar bütün seviyelerdeki eğitim kurumlarında emekçiler, ülke genelinde 11 Mart’ta başlayacak eylem haftasının ardından 15 Mart’ta Den Haag’da Maliveld Meydanında merkezi protesto eylemi düzenleyecek.

EĞİTİMCİLERİN TALEPLERİ

Eğitim emekçileri sendikalarının ve eğitim derneklerinin, bakanlığa verdikleri ültimatomun ilk şartı: Eğitim alanına 4 milyar avroluk yatırımın yapılması ve şu sıra hükümetin gündeminde olan eğitim harcamalarından yapılacak 183 milyon avroluk kesinti planının iptal edilmesi.

Bakanlara mektup gönderen eğitimciler, “Şimdiye kadar bütün kademelerde eğitim sektörüne kalıcı yeni yatırımlar yapılması bir yana hükümet ve bakanlık yeni kesintilerden söz ediyor. Oysa başta eğitimde iş baskısı, öğretmen açığı ve maaşların hızla günün ihtiyaçlarının gerisine düşmesi gibi problemler hızla büyüyor” dediler. Mektup şöyle devam etti: “Eğitime yatırım, eğitim kalitesinin seviyesinin korunması için ekmek kadar zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu nedenle eğitim örgütleri olarak, bakanlara, eğitime derhal yeni yatırımlar yapılması çağrısı yapıyoruz” dedi.

Mektupta yatırımların öğrencilerin geleceği için gerekli olduğu vurgusu yapıldı.

11 MART’TA BÜTÜN OKULLARDA EYLEM VAR

Eğitim örgütlerinin “eylem haftası” ise 11 Mart saat 12.00’de bütün okulların bahçelerinde, öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin ve velilerin de katılımı ile alkışlı protestolar ile başlayacak.

Eğitim emekçilerinin eylemlerine katılacak örgütler ise şöyle: WO-inactie (Üniversiteler Eylemde), PO-inactie (Temel Eğitim Eylemde), LIA (Öğretmenler Eylemde), VO-inactie (Ortaögrenim Eylemde), MBO-inactie (Orta Dereceli Meslek Eğitimi Eylemde) (sadece personeller); LSVB (Ülkesel Yüksek Öğrenim Öğrencileri Sendikası), ASVA (Amsterdam Yüksek Öğrenim Öğrencileri Birliği), JOB (Mesleki Eğitim Gençlik Örgütü), LAKS (Ülkesel Ortaögrenim Öğrencileri Eylem Komitesi) (orta ve yüksek öğrenim öğrencileri) ve Ouders&Onderwijs (Ulusal Veli Dayanışma Örgütü).