Antep'teki doğal gaz patlamasında yaralanan kadın yaşamını yitirdi

Antep'te aynı sokakta doğal gaz kaynaklı peş peşe meydana gelen iki patlamada yaralanan 90 yaşındaki Ayşe Bilici'nin bugün yaşamını yitirdiği açıklandı. Olayda yaralanan Ayşe Bilici'nin eşi Mehmet Bilici'nin de durumunun ağır olduğu belirtildi.

İstiklal Mahallesi'nde dün (12 Şubat) öğle saatlerinde 6 No'lu Sokak'taki rögar ve iki katlı evin zemin katında peş peşe iki patlama meydana geldi. Patlamada Mehmet Bilici'ye ait evin bir bölümü yıkılırken, yerinden fırlayan rögar kapağı, sokaktan geçen yolcu midibüsünün altına çarptı. Patlamalar nedeniyle sokaktaki araç, ev ve işyerlerinde hasar meydana getirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Bir bölümü yıkılan iki katlı evden yaralı çıkarılan Ayşe Bilici, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayşe Bilici | Fotoğraf: DHA

"BABAMIN DURUMU ÇOK AĞIRDI"

Patlamanın ardından yaşananları anlatan Ayşe Bilici'nin oğlu Hacı Mehmet Bilici, "Ben çalışıyordum, saat 1 gibi beni aradılar. Babamın evinde doğal gaz nedeniyle patlama olduğu haberi geldi. Önce olay yerine gittim, daha sonra hastaneye geçtim. Babamın durumu çok ağırdı. Her yerinde kırıklar ve yanıklar vardı. Babamın tedavisini yaptırdık. Ardından 'Annenin durumu ağır' dediler. Hastaneye gittiğimde 'Hayatını kaybetti' dediler" ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Diğer taraftan, patlamaların yaşandığı sokaktaki hasar tespit ve temizlik çalışması da devam ediyor. Mahalle sakinleri, kendi imkanları ve belediye görevlileriyle birlikte yıkılan yerleri temizlemeye çalışırken, görevliler de hasar tespitini sürdürüyor.

Olayda yaralanan 4 kişinin tedavilerinin de hastanelerde devam ettiği, hayatını kaybeden Ayşe Bilici'nin eşi Mehmet Bilici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA