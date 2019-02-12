İngiltere'nin efsane kalecisi Gordon Banks hayatını kaybetti

İngiltere’nin tarihindeki tek Dünya Kupası şampiyonu takımın kalecisi Gordon Banks, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol tarihinin en önemli kalecilerinden biri olarak anılan Banks, 6 kez FIFA Yılın Kalecisi Ödülüne layık görülmüştü.

73 kez İngiltere milli takımı forması giyen Banks, 1966’da ülkesinin Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

1937’de Sheffield’de doğan Banks, Chesterfield’de başlayan profesyonel kariyerinin 15 yıllık bölümünü Leicester City ve Stoke City’de geçirdi.

1972’de geçirdiği trafik kazası sonrası sağ gözünde görme kaybı yaşayan Banks, 1973’te emekliye ayrıldı. 1977’de dönemin modasına uyarak ABD’de Fort Lauderdale Strikers formasıyla kısa bir dönüş yapan Banks, kariyeri boyunca Dünya Kupası dışında yalnızca iki kupa kaldırdı. Bunlar 1964’te Leicester City ve 1972’de Stoke City ile kazandığı Lig Kupalarıydı.

1970 Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı oynanan maçta Pele’nin kafa vuruşunu son anda çelmesi Banks’in harika reflekslerine en iyi örneklerden biriydi.

2008’de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, Banks’i 20. yüzyılın en iyi 2. kalecisi seçmişti. İlk sırada Lev Yaşin(SSCB), üçüncü sırada Dino Zoff(İtalya) vardı. (SPOR SERVİSİ)