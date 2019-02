ABD’de binlerce öğretmen greve çıktı

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde, maaşlarının artırılması konusunda okul yöneticileriyle anlaşamayan 4 binden fazla öğretmen önceki gün greve çıktı.

Derver’da öğretmenlerin kurduğu sendika ile okul yönetimleri arasında ücretlerin belirlenmesine yönelik yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmayınca öğretmenler grev kararı aldı.

Kentteki 4 binden fazla öğretmen grev kararı alırken, bölgedeki okullarda eğitime yöneticiler ve yedek öğretmenlerle devam edeceği kaydedildi.

Grev dolayısıyla Denver’daki 5 bin okul öncesi öğrencinin dersleri iptal edildi. Bazı okullardaki öğrenciler de öğretmenlerine destek vermek için dersleri protesto etti.

