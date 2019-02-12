ABD’de binlerce öğretmen greve çıktı
Denver kentinde ücret artışı isteyen 4 binden fazla öğretmen greve çıktı. Öğretmenlerin 25 yıl sonra bu kentte ilk kez grev yaptıkları belirtiliyor.
Fotoğraf: @DenverTeachers/Twitter
ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde, maaşlarının artırılması konusunda okul yöneticileriyle anlaşamayan 4 binden fazla öğretmen önceki gün greve çıktı.
Derver’da öğretmenlerin kurduğu sendika ile okul yönetimleri arasında ücretlerin belirlenmesine yönelik yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmayınca öğretmenler grev kararı aldı.
Kentteki 4 binden fazla öğretmen grev kararı alırken, bölgedeki okullarda eğitime yöneticiler ve yedek öğretmenlerle devam edeceği kaydedildi.
Grev dolayısıyla Denver’daki 5 bin okul öncesi öğrencinin dersleri iptal edildi. Bazı okullardaki öğrenciler de öğretmenlerine destek vermek için dersleri protesto etti.
Call @DPSNewsNow board and tell them to accept the DCTA proposal NOW so we can get back to our kids #DCTAstrong pic.twitter.com/SBYHdhrCQa— Denver Teachers (@DenverTeachers) 11 Şubat 2019
Kentteki öğretmenler 25 yıldır ilk kez greve gidiyor.
Öğretmenleri temsil eden, Denver Sınıf Öğretmenleri Birliği ile okul yöneticileri arasındaki görüşmeler, bugün devam edecek. (AA)
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