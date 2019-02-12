Enka, Gebze ve Adapazarı santrallerinde üretimi durdurdu

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından Adapazarı ve Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralleri'nde sözleşmenin sonlanmasının ardından üretimin durdurulduğu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'den Adapazarı ve Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralleri'nde üretimin durdurulduğu KAP'a bildirilerek, yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sahibi bulunduğumuz ve Yap İşlet modeli kapsamında geliştirilen Adapazarı ve Gebze doğalgaz kombine çevrim elektrik santrallerinin EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi'nin sonlanmasının ardından belirtilen santrallerde üretim durmuştur. Üretime tekrar başlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi. (DHA)