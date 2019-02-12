Temelli: Domatesin, biberin fiyatını bile merminin fiyatıyla açıklıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin olağan grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Sezai Temelli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Demokrasinin, hukuğun tecride alınması bugün yaşadığımız sorunların temel sebebidir. Biz "Sayın Öcalan'a uygulanan tecrid bütün ülkeye yayılıyor" dediğimizde ses çıkarmayan siyasetçiler, bugün şikayet ediyor. Öcalan, Erdoğan'ın devleti ele geçirmek istediğini söyledi, gerçekleşti. Erdoğan'ın kendi koltuğu için tüm siyaseti tasfiye edeceği uyarısında bulundu, öyle de yaptı. Darbe mekaniğinin aktif olduğunu söyledi ve 15 Temmuz ile ardındaki gelişmeler yaşandı. Partimiz de Erdoğan ve Saray konusunda uyarılar yaptı ve hepsi birer birer gerçekleşti. Bu ateş sadece Kürtleri yakmaz, tüm ülkeyi yakar dedik, bugün tüm ülke yanıyor. Bugün tiyatroya bile sansür uygulanıyor. Moliere'in oyununun Kürtçe olarak oynanamayacağına dair valilik karar alıyor. Gördüğünüz gibi İmralı'ya uygulanan tecrid, tüm ülkeye yayılıyor. Tecrid bir insanlık suçudur ve sonlansın. Yasal haklar yerine getirilsin.

"DOMATESİN, BİBERİN FİYATINI MERMİYLE AÇIKLAR OLDU"

Erdoğan bugünlerde patlıcana taktı kafayı. Bir merminin kaç lira olduğunu halka soruyor. Koca İstanbul'da 50 noktadaki tanzim satışıyla, yandaş medya ile beraber büyük bir algı operasyonu yapıyor. Üreticiyi kendisi bitirmemiş gibi halciyi, esnafı düşman ilan ediyor. Siz bütçeyi yıllardır savaşa değil de halkın ihtiyaçlarına ayırsaydınız bunlar yaşanmayacaktı. Ziraat Bankası kredilerini çiftçinin yararına kullanma imkanı yaratsaydınız bu tarım terörü yaşanmayacaktı. Cemal Süreya'nın bir sözü var, "Kan var bütün kelimelerin ardında...". Evet bunların bütün kelimelerinin ardında kan var. Domatesin, biberin fiyatı bile asgari ücretle değil, kurşunun fiyatıyla açıklanıyor. Sayın Erdoğan, biz kurşunun, merminin fiyatını bilmiyoruz, bizim gözümüz savaşta değil, kimsenin toprağında canında değil. Biz hakça, adaletçe paylaşımdan yanayız.

"DEVLET ET ÜRETMEZ DİYENLER TANZİM SATIŞ YAPIYOR"

Memleketin en iyi fabrikalarını satıp, tarım arazilerini talan ettiler. Et-Balık kurumunu satarken "Devlet et mi üretir, süt mü üretir!" derken bugün göz boyamak için tanzim satışları yapıyor. Sivas'ta iş isteyen, iş güvenliği isteyen işçiyi hain ilan ediyor Erdoğan. Emekliliği gelmiş yaşa takılanlar haklarını istiyor. İşsizler, işsizilik fonundan doğan haklarını istiyor. Dün çıkmış, "Nitelikli iş gücü yok piyasada" diyor, halbuki veriler tam tersini söylüyor. AKP Genel Başkanı'nın, halkın sorunları ile bağlantısı kesilmiştir. Artık kısa çöpün uzun çöpten hakkını alma zamanı yaklaştı, 31 Mart'ta bunu gerçekleştireceğiz.

Bu yerel seçimler daha önceki yerel seçimlerden farklıdır. 1 Nisan itibariyle ya bu faşist blok yerle bir oacak ya daha da güçlenecek. Hiç kimse 31 Mart'ı sadece yerel seçim olarak görme yanılgısına düşmemelidir. Unutmayın ki faşizmi ancak cesur ve halkını seven insanlar durdurabilir, biz de öyle yapacağız.

İMAR BARIŞI VE KARTAL'DA YAŞANAN CAN KAYIPLARI

AKP'nin barış konusunda yaptığı tek hamle imar barışıdır. Beklediklerinin çok altında bir ekonomik getiriye ulaştılar ama beklemedikleri bir felakete yol açıyorlar. Kartal'da bina çöktü, yurttaşlarımız hayatını kaybetti. İmar barışı, belki de bunun gibi pek çok olay yaşanmasına sebep olacak. Bütün kentlerin beton cehennemine çevirdiler.Türkiye'de 10 tane termik santral ömtünü tamamlamış, kapatılması gerekiyor. Ömrünü tamamlamasa bile bu termik santraller doğaya zararlı. Bunların umurunda olan tek şey iktidarlarıdır.

Bütün bu yaşananlar ışığında AKP-MHP bloğunu durdurma zamanı gelmiştir. Gerçek barışın ülke ekonomisine getireceği büyük yararı biliyoruz. Öncelikli olarak iç barışın sağlanması acil bir ihtiyaçtır. Barışın maliyetsiz olduğunu, savaşın ise yıkım olduğunu tekrar ifade ediyoruz. Tüm kayyımları faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız. YSK hangi mühendisliği yaparsa yapsın, her yerde biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız. (Evrensel WebTV)

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