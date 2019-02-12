Helikopter kazasında yaşamını yitiren askerler için tören düzenlendi

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar için askeri tören düzenlendi.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şehitlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaşamını yitiren askerlerin tabutları katafalka konuldu, saygı duruşunun ardından öz geçmişleri okundu. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, dua okudu.

Cenazeler törenin ardından askeri araçlara konularak, Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Askerler için Atatürk Havalimanı'nda da tören düzenlendi. Yüzbaşı Ümit Özerli'nin cenazesi İzmir'e, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'ya, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'e ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi Niğde'ye askeri uçakla gönderildi. (AA)

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 asker yaşamını yitirdi