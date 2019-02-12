Almanya'da Mezopotamya Yayınevi ve Mir Müzik kapatıldı

Almanya’da Mezopotamya Yayınevi ve MIR Müzik (Mir Multimedia) şirketi kapatıldı, çalışanlarının evine polis baskını yapıldı.

Yasak nedeniyle, bugün sabah erken saatlerinde yayınevi ve müzik şirketinde görev yapan kişilerin evlerine Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde baskınlar düzenlendi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “PKK’ye yakın olduğu” iddiasıyla Mezopotamya Yayınevini ve MIR Müzik’i faaliyetlerini durdurduklarını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada PKK’nin Almanya’da 1993’ten bu yana yasak olduğunu bu nedenle bu örgütle bağlantı olan kurumların faaliyet yürütemeyeceği ifade edildi.

Almanya’nın Neuss kentinde bulunan Mezopotamya Yayınları ve Mir Multimedia 8 Mart 2018’de de polis baskınına uğramıştı.

Her iki kurumda üç gün boyunca aramalar yapılmış, çok sayıda kamyon ve tırlarla kitaplar, müzik albümleri, arşiv ve kayıt cihazlarına el konulmuştu. (Köln/EVRENSEL)