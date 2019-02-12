Isparta'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 75 yaşındaki F.Ü. oğluna ait bakkal dükkanında 9 yaşındaki kız çocuğu N.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Cinsel istismar sonrası rahatsızlandığı belirtilen çocuk ise tedavi altında.

DHA'nın haberine göre, Yalvaç ilçesi Kuyucak köyünde oturan evli ve 4 çocuk babası F.Ü., 11 Şubat'ta yardım için oğlu M.Ü.'ye ait bakkal dükkanına gitti. F.Ü.'nün bakkalda yalnız olduğu sırada alışveriş için N.T. adlı kız çocuğu geldi. İddiaya göre F.Ü., çikolata verdiği çocuğu önce taciz etti. Ardından N.T.'ye cinsel istismarda bulundu.

ANNESİNE ANLATTI

N.T., eve gidince olayı annesine anlattı. Annesi de hemen jandarmaya haber verdi. Gözaltına alınan F.Ü., suçlamaları reddederken jandarma işyerindeki güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı.

ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Cinsel saldırı sonrası rahatsızlandığı bildirilen N.T., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. (HABER MERKEZİ)