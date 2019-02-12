Öğrencilerin traktör römorkunda yolculuğu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde okullarından evine giden öğrencilerin yağmur altında traktörün römorkundaki yolculuğu, seyir halindeki diğer araçların dikkatini çekti. Öğrencilerin pahalı olan okul servislerini kullanamadığı ve otostop çekerek traktöre bindiği öğrenildi.

Yüreğir ilçesi kırsalındaki Yakapınar Mahallesi'nde bulunan D-400 karayolunda yağmur altında otostop çeken öğrenciler, duran traktörün romörkunda evlerinin yolunu tuttu. Kapüşonlarıyla yağmurdan korunmaya çalışan 10 öğrenci, okul servisine kayıtlı olmadıklarını söyledi. Traktörün sürücüsü ise yağmurda öğrencilerin hallerine dayanamadığı için onlara yardım ettiğini kaydetti. (DHA)