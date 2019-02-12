12 Şubat 2019 09:53Son Güncellenme Tarihi: 12 Şubat 2019 10:09
Öğrencilerin traktör römorkunda yolculuğu
Okuldan çıkan 10 öğrencinin yağmurlu yağarken traktör römorkundaki yolculuğu dikkat çekti. Öğrencilerin okul servisi kullanamadığı öğrenildi.
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Fotoğraf: DHA
Adana'nın Yüreğir ilçesinde okullarından evine giden öğrencilerin yağmur altında traktörün römorkundaki yolculuğu, seyir halindeki diğer araçların dikkatini çekti. Öğrencilerin pahalı olan okul servislerini kullanamadığı ve otostop çekerek traktöre bindiği öğrenildi.
Yüreğir ilçesi kırsalındaki Yakapınar Mahallesi'nde bulunan D-400 karayolunda yağmur altında otostop çeken öğrenciler, duran traktörün romörkunda evlerinin yolunu tuttu. Kapüşonlarıyla yağmurdan korunmaya çalışan 10 öğrenci, okul servisine kayıtlı olmadıklarını söyledi. Traktörün sürücüsü ise yağmurda öğrencilerin hallerine dayanamadığı için onlara yardım ettiğini kaydetti. (DHA)