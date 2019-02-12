Sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını tabancayla yaraladı

Adana'da Yılmaz A. (49), sevgilisi olduğu öne sürülen Mehtap K.'yi (36) tabancayla kalçasından vurarak yaraladı.

DHA'nın haberine göre, kadına yönelik saldırı saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 61006 Sokak'taki bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz A. ile sevgilisi olduğu öne sürülen Mehtap K. arasında tartışma çıktı. Yılmaz A., tabancasını çıkarıp Mehtap K.'yi kalçasından vurdu. Ardından bir yakınını arayan Yılmaz A., Mehtap K.'yi yaraladığını anlattı. Yakının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehtap K. hastaneye kaldırılırken, Yılmaz A. ise olayda kullandığı tabanca ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehtap K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (HABER MERKEZİ)