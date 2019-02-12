"Kılıçdaroğlu adayları yeniden değerlendirmek istiyor" iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tartışma yaratan Mehmet Fatih Bucak’ın adaylığıyla ilgili MYK toplantısında bazı üyelerin yaptığı itirazlar üzerine, bütün adaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağını bildirdiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP’nin 11 Şubat'taki MYK toplantısında bazı üyeler Urfa’nın Siverek ilçesinde daha önce MHP’den aday olan Mehmet Fatih Bucak’ın aday gösterilmesine yönelik Kılıçdaroğlu’ya itirazlarını dile getirdi. İddiaya göre, üyelerin Bucak’ın CHP’den aday olması durumunda batıdaki seçmenlerin tepki göstereceğine işaret ettiği ve bunun partiye olumsuz yansıyacağını söylediği öğrenildi.

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Bucak’ın geçmişte yaptığı açıklamaların CHP’nin ilkeleriyle uyuşmadığına işaret eden MYK üyelerinin Bucak’ın adaylığının geri çekilmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun bütün adaylarla ilgili genel değerlendirme yapacağı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın bir açıklama yapabileceği ileri sürüldü. (HABER MERKEZİ)

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