Trump: İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, 40. yıl dönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik olarak, "İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor" dedi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetimi için sert değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, İran yönetimine atfen, "40 yıllık yolsuzluk, baskı ve terör. İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor." ifadesini kullandı.

BOLTON DA SERT AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Beyaz Saray'ın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında İran yönetimine sert açıklamalarda bulundu.

İran'ın kendi halkını ve bölgesindeki ülkeleri "terörize" ettiğini savunan Bolton, "İran, kürenin her yerindeki insanların gözünü korkutmak için hala nükleer silahlar elde etme peşinde." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 1 dakikalık videoda İran'ın Suriye, Irak, Yemen ve Orta Doğu'da "uluslararası terörizmin ana finansörü olmayı sürdürdüğünü" iddia eden Bolton, Tahran'ın amaçlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bolton, "Belki de en kötüsü İran halkı ciddi sıkıntı çekiyor, işsizlik oranı rekor seviyelerde, enflasyon tüm zamanların en üst seviyesinde ve İran yerel parası yerlerde sürünüyor. Bundan sonra kutlayacak çok fazla yıl dönümünüzün kaldığını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini geri çekmiş ve İran'a yönelik çok sayıda ekonomik yaptırım kararı almıştı.

NETANYANU: SON YIL DÖNÜMÜ OLUR

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, İran’dan gelen “ABD bize saldırırsa biz de Tel Aviv ve Hayfa’yı yer yüzünden sileriz” açıklamasına tepki göstererek, “İran, Tel Aviv ve Hayfa’yı yok etmeyi deneme hatasını yaparsa bu onların kutladığı devrimin son yıl dönümü olabilir” dedi.

İran’dan gelen tehditleri göz ardı etmediğini ancak bu tehditlerden de korkmadığını söyleyen Netanyahu, “Eğer bu rejim (İran) Tel Aviv ve Hayfa’yı yok etmeyi deneme hatasını yaparsa ki bunu başaramaz ama bu onların kutladığı devrimin son yıl dönümü olabilir. Bunu hesaba katmalılar” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN YANIT

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yönetiminin açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verdi. Bakan Zarif, “40yıllıkbaşarısızlık” etiketini eklediği mesajında şu ifadeleri kullandı: “İranlıların asla teslimiyete dönmeyeceğini kabulde, ABD politikasını gerçeğe uyarlamada, İran’ı kan ve servet yoluyla istikrarsızlaştırmada 40 yıllık başarısızlık. Donald Trump’ın, 40 yıllık yanlış seçimlerden sonra ABD’nin başarısız politikalarını gözden geçirme zamanı geldi.”

ABD’NİN ‘İRAN KARŞITI ZİRVESİ’ YARIN BAŞLIYOR

ABD öncülüğünde Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen İran karşıtı konferans bugün başlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri turu kapsamında gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de verdiği röportajda, Polonya’da 13-14 Şubat’ta İran’ın bölgedeki “istikrarsızlaştırıcı” faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı uluslararası bir zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu. İran, konferansa tepki göstermişti.

80 ÜLKE DAVET EDİLDİ

ABD’nin konferansa 80 ülkeyi davet ettiği ve bunların 40 kadarının konferansa katılacağı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB’nin Dış İlişkiler Sorumlusu Federica Mogherini ise konferansa katılmayacak.

Yine Rusya’nın da katılımı beklenmiyor. Konferansa tepki gösteren Filistin yönetimi de katılım göstermeyeceklerini açıklamıştı. Konferansa katılımı kesin olan liderlerden biri ise beklendiği üzere İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu.

ABD’nin konferansı düzenlemesindeki hedefleri arasında Katar kriziyle bölünen Körfez ülkelerini İran karşısında yeniden birleştirmek ve Avrupa ülkelerini de İran’a karşı daha sert tutum almaya zorlamak var.