Pompeo: ABD, Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiği yönündeki suçlamaları reddetti.

Washington Post'un haberine göre, Macaristan'da temaslarda bulunan Pompeo, ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde gazetecilerle bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı, Demokrat Senatör Tim Kaine'in geçen hafta "Washington yönetiminin Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiği" yönündeki suçlamasının hatırlatılması üzerine, "Senatör Kaine tamamen hatalı. Amerika bir cinayeti örtbas etmiyor." ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmasının devam edeceğini ifade ederek, "Bunun üzerinde özenle çalışıyoruz. Başkan bu konuda çok net, daha net olamazdı. Daha fazla bilgi edindikçe tüm müsebbipleri sorumlu tutmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı. (AA)