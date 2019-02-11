AKP’li Ömer Çelik: İş Bankası hisselerinin CHP'de olmaması gerekir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

İş Bankası hisselerine ilişkin açıklama yapan Çelik, “Aslında CHP'de bu hisselerin olmaması gerekiyor. Bu hem Atatürk'ün vasiyetinin itibarını korumak açısından hem de bu mirasa sahip çıkmak açısından, siyasetin itibarını korumak açısından gerekli bir durum” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Çekmeköy’deki helikopter kazasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Çelik, “İlk gelen bilgiler, helikopterin acil iniş yaparken düştüğü şeklinde. Soruşturmalar başlatıldı. Çok yönlü araştırılıyor” bilgisini paylaştı.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuşan Çelik, “Halen talep ettiğimiz işbirliğiyle yeterli bir şekilde karşı karşıya değiliz” dedi.

Venezuela ile ilgili konuşan Sözcü Çelik, “Venezuela halkının yanındayız, Venezuela anayasasına, seçilmiş iradeye saygı gösteriyoruz. Bir ülkeye geçici devlet başkanı sıfatıyla birisini atamak başlı başına hakarettir” yorumunda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 24 Nisan'ı “Ermeni Soykırımı’nı anma günü” ilan edileceği açıklamasına dair de konuşan Çelik, “Tarihle yüzleşmek Fransa için gereklidir. Özellikle de hukuki olarak yüzleşmesi gereken, Kamerun'dan Cezayir'e kadar Fransız otoritelerinin karıştığı cinayetler ve insan haklarını ihlal eden eylemlerdir” ifadelerini kullandı. (Ankara/AA)

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