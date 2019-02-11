TESK: İş yeri açılışları sınırlanmalı

İhtiyaca göre tekrar düzenlendiğinde perakende yasasının piyasada birçok ürünün fiyatını da düşüreceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Perakende yasasının günümüz şartlarında güncellenerek, esnafı etkin olarak koruyacak şekilde tekrar düzenlenmesi gerekiyor. Perakende sektöründeki tüm sorunlara çözüm olacak şekilde düzenlendiğinde perakende yasası birçok üründe fiyatları düşürecek, sektörü rahatlatacaktır.Geleneksel perakende sektörü hak ettiği teşvik ve destek verildiğinde gelişip güçlenir ve istihdam da yaratır. Çünkü düzenlemenin ardından iş yeri kapanışları da azalacaktır. Böyle bir ortamda üretim ve ihracat da artar, rekabete dayalı piyasa ekonomisi sağlıklı bir şekilde işlemeye başlar” değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, eczanelerin açılışlarına ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3 bin 500 kişiye 1 eczane düşecek şekilde sınır ve nüfus kriteri getiren 6308 sayılı yasanın perakende yasasına örnek teşkil etmesi gerektiğini dile getirdi.

AVM ve marketlerin kapanış saatlerinin tüm gelişmiş ülkelerde en geç 20.00 olduğunu hatırlatan Palandöken, “Avrupa’da birçok ülkede AVM ve marketler pazar günleri kapalı. Gelişmiş ülkelerdeki AVM ve market açılış ve kapanış saatlerine göre ülkemizdeki AVM ve marketler hepsinden daha geniş çalışma saatlerine sahip. Haftanın 1 günü kapalı olmasını bırakın, Saat 22.00’ye kadar hatta bazı dönemler saat 24.00’e kadar açık kalan AVM ve marketler oluyor. Pazar günleri ya da haftanın 1 günü kapalı olan AVM ve marketler Avrupa’da görüldüğü gibi batmıyor, aksine bir gelişmişlik göstergesi olarak, ekonominin yapıtaşı olan küçük işletmeleri yani esnafın korunmasına da yardımcı oluyor. Avrupa’da hafta sonları geç açılıp erken kapanan, kimi tamamen kapalı olan, hafta içi ise saat 18.00’de ya da en geç 20.00’de kapanan AVM ve market çalışma saati düzeni bizde de bu şekilde olmalı. Haftanın her günü geç saatlere kadar açık olan AVM ve marketler esnafın iş yapmasını engelleyen en önemli etken” tespitini yaptı. (EKONOMİ SERVİSİ)