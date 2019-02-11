A Milli Futbol Takımı’nda Lucescu dönemi bitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yollarını ayırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Lucescu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi konusunda teknik adamla anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk futbolu için yapmış olduğu çalışmalar ve A Milli Takım'da geleceğin takımını oluşturmak adına genç futbolcular konusunda gösterdiği hassasiyet için Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Lucescu ise “Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte, yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, ekibime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kalbimde daima özel bir yeri olacak” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mircea Lucescu'nun milli takım serüveni 558 gün sürdü. Türkiye Milli Takımı, Lucescu yönetiminde çıktığı maçların sadece 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti. (AA)