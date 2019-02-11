Cezaevlerinde devam eden ve 300’ü aşkın siyasi mahpusun sürdürdüğü açlık grevi eylemine ilişkin İHD, TİHV, ÖHD ve Diyarbakır Barosunun kurduğu Açlık Grevleri Takip Platformu, İHD Diyarbakır Şubesinde hazırladıkları raporu açıkladı. Platform Diyarbakır, Urfa, Şırnak, Elazığ, cezaevlerinde tecride karşı açlık grevinde olan mahpusların sağlık kontrollerin düzenli olarak yapılmadığını açıkladı. Hükümet sorumluluk almaya çağırıldı.

TALEPLER YERİNE GETİRİLMELİ

Açıklamada konuşan ‘Açlık grevindekilerin sağlık kontrolleri düzenli yapılmıyor’ üyesi Gulan Çağın Kaleli, Leyla Güven ile açlık grevine başlayanların sayısı her geçen gün daha da arttığını söyledi. Kaleli, cezaevlerinde açlık grevinde olan mahpusların kritik aşamaya yaklaştıklarını fakat taleplerinin karşılanmadığı takdirde daha kötü sonuçların ortaya çıkacağını ifade etti. Kaleli, “Taleplerin karşılanmayıp hapishanelerde devam eden süresiz- dönüşümsüz açlık grevleriyle ilgili olarak, eylemci mahpusların sağlık ve yaşam hakkına yönelik ortaya çıkacak üzücü sonuçlarından da yine siyasal iktidar sorumlu olacaktır. Bu nedenle öncelikle Adalet Bakanlığının ve ilgili kurumların bir an önce hareket geçmesi gerekmektedir” dedi.

GÜVEN, GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Leyla Güven’in sağlık durumuna ilişkin Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, Güven ile yaptıkları görüşmede, Güven’in günlük yaşamsal ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını belirterek, “Temel olarak alınması gereken sıvı miktarını zorlansa da aldığı ifade edilebilir. Beslenmemeye bağlı mide-bağırsak sisteminde yoğun şikâyetleri bulunmaktaydı. Özellikle gün içinde yaşadığı karın kramplarının tedirgin edici düzeyde olduğu görüldü. Enfeksiyon bulgularına rastlanılmadı. Evde ziyaret sınırlaması ve alınan önlemler nedeniyle bu konuda ki risklerin azaltıldığı gözlendi. Zihinsel olarak erken yorulma, yeni bilgilerin unutulması daha önceki ziyarete göre belirgin bir şikâyet olarak kendini göstermişti. Günlük kan basıncı, ateş, nabız ölçümleri yapılan eylemcinin tansiyon değerlerinin düşük izlediği tespit edildi” diye konuştu.

‘CEZAEVLERİNDE CİDDİ HAK İHLALLERİ YAŞARIYOR’

Farklı cezaevlerinde yüzlerce tutsağın sürdürdüğü açlık grevi eylemine de dikkat çeken Demir, cezaevlerindeki tutsakların maruz bırakıldıkları hakkında ise şu bilgileri paylaştı: