11 Şubat 2019 18:41

‘Açlık grevindekilerin sağlık kontrolleri düzenli yapılmıyor’

Açlık Grevleri Takip Platformu, cezaevlerinde devam eden açlık grevleriyle ilgili hükümeti sorumluluk almaya çağırdı.

‘Açlık grevindekilerin sağlık kontrolleri düzenli yapılmıyor’

Fotoğraf: Evrensel

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    Cezaevlerinde devam eden ve 300’ü aşkın siyasi mahpusun sürdürdüğü açlık grevi eylemine ilişkin İHD, TİHV, ÖHD ve Diyarbakır Barosunun kurduğu Açlık Grevleri Takip Platformu, İHD Diyarbakır Şubesinde hazırladıkları raporu açıkladı. Platform Diyarbakır, Urfa, Şırnak, Elazığ, cezaevlerinde tecride karşı açlık grevinde olan mahpusların sağlık kontrollerin düzenli olarak yapılmadığını açıkladı. Hükümet sorumluluk almaya çağırıldı.

    TALEPLER YERİNE GETİRİLMELİ

    Açıklamada konuşan ‘Açlık grevindekilerin sağlık kontrolleri düzenli yapılmıyor’ üyesi Gulan Çağın Kaleli, Leyla Güven ile  açlık grevine başlayanların sayısı her geçen gün daha da  arttığını söyledi. Kaleli, cezaevlerinde açlık grevinde olan mahpusların kritik aşamaya yaklaştıklarını fakat taleplerinin karşılanmadığı takdirde daha kötü sonuçların ortaya çıkacağını  ifade etti. Kaleli, “Taleplerin karşılanmayıp hapishanelerde devam eden süresiz- dönüşümsüz açlık grevleriyle ilgili olarak, eylemci mahpusların sağlık ve yaşam hakkına yönelik ortaya çıkacak üzücü sonuçlarından da  yine siyasal iktidar sorumlu olacaktır. Bu nedenle öncelikle Adalet Bakanlığının ve ilgili kurumların bir an önce hareket geçmesi gerekmektedir” dedi.

    GÜVEN, GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

    Leyla Güven’in sağlık durumuna ilişkin Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, Güven ile yaptıkları görüşmede, Güven’in  günlük yaşamsal ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını belirterek, “Temel olarak alınması gereken sıvı miktarını zorlansa da aldığı ifade edilebilir. Beslenmemeye bağlı mide-bağırsak sisteminde yoğun şikâyetleri bulunmaktaydı. Özellikle gün içinde yaşadığı karın kramplarının tedirgin edici düzeyde olduğu görüldü. Enfeksiyon bulgularına rastlanılmadı. Evde ziyaret sınırlaması ve alınan önlemler nedeniyle bu konuda ki risklerin azaltıldığı gözlendi. Zihinsel olarak erken yorulma, yeni bilgilerin unutulması daha önceki ziyarete göre belirgin bir şikâyet olarak kendini göstermişti. Günlük kan basıncı, ateş, nabız ölçümleri yapılan eylemcinin tansiyon değerlerinin düşük izlediği tespit edildi” diye konuştu.

    ‘CEZAEVLERİNDE CİDDİ HAK İHLALLERİ YAŞARIYOR’

    Farklı cezaevlerinde yüzlerce tutsağın sürdürdüğü açlık grevi eylemine de dikkat çeken Demir, cezaevlerindeki tutsakların maruz bırakıldıkları hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

    • Diyarbakır E Tipi; 16 Aralık 2018 tarihinde greve başlayan 3 kadın mahpusa yönelik olarak ilk önce idare tarafından kendilerine disiplin soruşturması açılmıştır. Açlık grevinin 58. gününe gelmiş olmasına rağmen halen daha kendilerine karbonat verilmemiştir.
    • Diyarbakır D Tipi; Bu hapishanede 16 Aralıkta greve başlayan 5 kişi bulunmaktadır. Açlık grevi eylemini başlattıkları gün idare tarafından kendilerine disiplin soruşturması açılmış ve bazı sosyal etkinliklerden men cezası almışlardır. Greve giren mahpuslar aynı odaya alınmış ve yanlarında bir refakatçi bulunmaktadır. Revire çıkmadıkları için sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmamaktadır. Greve giren bazı mahpusların diş eti kanamaları ve ağız içi yaraları oluşmuştur. Kilo ve tansiyon takipleri sağlık personeli tarafından yapılmaktadır. 8 ile 11,5 kilo arası kilo kayıpları mevcuttur.
    • Diyarbakır 1 Nolu T Tipi; 26 Aralık 2018 Tarihi itibarı ile 5 kişi süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlamıştır. Kilo ve tansiyon ölçümleri düzenli olarak yapılmakta ancak sağlık takibi düzensiz bir şekilde takip edilmektedir. Hükümlü olmaları nedeniyle kendileri görüşme sağlayamadığımız için odalarında bulunan diğer mahpuslar ile görüşme yapılmıştır.
    • Şanlıurfa 1 ve 2 No’lu T Tipi Kapalı C.İ.K; 5 Ocak 2019 tarihinde 2 Nolu T Tipi’nde 6 mahpus süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlamıştır. 1 Nolu T Tipi kapalı cezaevinde ise 6 Ocak 2019 tarihinde 5 mahpus süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlamıştır. Mahpuslara B1 vitaminlerinin verildiği; ancak bu vitaminleri yeterli olmadığı, revirde kalıcı hekim olmaması nedeniyle 2 ya da 3 günlük sürelerle hekim kontrolü yapıldığı, kontrolü yapan hekimlerin farklı olması nedeniyle gerekli ilgiyi göstermedikleri ifade edilmiştir.
    • Elazığ Kampüs Ceza İnfaz kurumunda bulunan 1 Nolu ve 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanelerinde gruplar halinde toplam 12 mahpus greve girmiştir.
    • 1 Nolu Yüksek Güvenlikli C.İ.K; 16 Aralık 2018 tarihinde 3 mahpus, 5 Ocak 2019 tarihinde 3 mahpus olmak üzere 1 Nolu’da toplamda 6 mahpus greve başlamıştır. Cezaevi idaresinin yine ilk olarak yaptığı şey haklarında disiplin soruşturması yürütmek olmuştur. Kendilerine bazı sosyal etkinliklerden men cezası verilmiştir. Greve başladıktan 20 gün sonra greve giren üç mahpus aynı odada bir araya getirilmiştir. 7 gün süreyle başka suç gruplarının olduğu koridora götürülmüşlerdir. Greve giren mahpuslar 3 kişilik odada kalmakta ve yanlarında refakatçi bulunmamaktadır. Greve başladıktan uzun bir süre temel iaşe ihtiyaçları (Tuz, Şeker vb.) giderilmemiş ya da düzensiz giderilmiştir. Tuz, şeker dışında sadece limon verilmiş, talep ettikleri ek sıvılar verilmemiştir. 16 Aralık’ta greve giren mahpusların B vitamini talepleri 25. günden sonra yerine getirilmiş, o da düzensiz olarak verilmeye başlanmıştır. Ancak son 15-20 gündür (08.02.2019 tarihi itibarıyla) vitamin ve bazı ek sıvı madde talepleri düzenli olarak karşılanmaya başlanmıştır.
    • 2 Nolu Yüksek Güvenlikli C.İ.K; Bu hapishanede 26 Aralık 2018 tarihinde 3 mahpus greve başlamıştır. Daha sonra 16 Aralık 2018 tarihinde Patnos L tipinde 5 mahpusla birlikte greve başlayan bir mahpus buraya getirilmiştir. Greve başlayan mahpuslardan iki kişi bir odada, bir kişi de tekli hücrede tutulmuştur. Daha sonra Patnos’tan sevk olarak getirilen mahpus da tek kişilik hücrede ayrı tutulmuştur. Gerek Platform olarak bizim girişimlerimiz gerekse de mahpusların özel avukatlarının girişimleri sonrası grevdeki mahpuslardan üç kişi aynı odaya alınmıştır. Ancak idare zaman zaman yine grevdeki mahpuslardan bazılarını tek kişilik hücrelere almış ve grevi bırakmaları yönünde baskılar yapmıştır. 26 Aralık’ta greve başlayan Ahmet Tekin adlı mahpus 05.02.2019 tarihine kadar tek kişilik hücrede tek başına tutulmuş ve 05.02. 2019 tarihinde greve başlayan Mahsum Ceylan ile aynı odaya konulmuştur. 04.02.2019 tarihinde greve başlayan Reşit Teymur ise tek kişilik hücrede tek tutulmaktadır. Mahpusların yanına halen daha refakatçi verilmemiştir. Kurum doktoru mahpuslara ‘durumunuz kritikleşmeyene kadar refakatçi izni vermem’ demek suretiyle refakatçi taleplerini reddetmektedir. Grevde olan mahpusların iaşeleri tam olarak verilmemiş ve ek sıvı madde talepleri yerine getirilmemiştir. Uzun süre sadece tuz, şeker ve limon verilmiştir. Kilo ve tansiyon kontrolleri düzensiz yapılmıştır. 20. günden sonra kendilerine B1 vitamini verilmiştir. Mahpusların 10 ila 12,5 kilo arası kilo kayıpları vardır.
    • Malatya E Tipi C.İ.K; 4 mahpusun 5 Ocak 2019 tarihinden bu yana açlık grevinde olduğu; tuz ve şeker aldıkları, vitamin almadıkları, açlık grevinden kaynaklanan sağlık sorunlarının oluşmaya başladığı, uyku düzensizliğinin başladığı belirtilmiştir.
    • Şırnak T tipi C.İ.K; Şırnak T tipinde 16 Ocak 2019 tarihinde 3 kişilik bir grup ve 31 Ocak 2019 tarihinde yine 3 kişilik bir grup olmak üzere toplamda 6 mahpus açlık grevi eylemini sürdürmekte. Mahpuslar ile yapılan görüşmelerde düzenli kilo ve tansiyon takiplerinin yapıldığı aktarılmıştır.” (Diyarbakır/EVRENSEL)
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