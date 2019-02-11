11 Şubat 2019 18:36

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru kılavuzu yayımlandı 

Başvuruları yarın başlayacak 2019-YKS kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. YKS başvuruları, 6 Mart'a kadar alınacak.

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru kılavuzu yayımlandı 

Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

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    2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

    Kılavuza göre, YKS başvuruları, yarından itibaren 6 Mart'a kadar alınacak. Ücret ödeme için son gün 7 Mart 2019 saat 23.59 olarak belirlendi. 2019-YKS başvurusunu süresi içinde yapmayan adaylar, "geç başvuru günü" 19 Mart 2019 tarihinde 2019-YKS için müracaat edebilecek.

    2019-2020 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dahil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2019-YKS'ye başvuru yapmak zorunda olacak. 

    2018- Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebilecekler. 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna katılmadan 2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. Bu adaylardan 2019-YKS'ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını 2019 için kesinlikle kullanamayacak. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacak. 

    2019-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2019-Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya 2019- Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunlu olacak. 2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında okuyan öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, lise mezunları başvurabilecek. 

    YKS, 3 oturumlu olacak. Sınavın birinci oturumu olan TYT, tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye ve YKS'nin üçüncü oturumu olan YDT'ye girmek için de başvurabilecek. Geçen yılki her bir oturum için 50'şer lira olarak belirlenen başvuru ücretleri bu yıl da değişmedi. Süresi içinde başvuru yapamayan adayların geç başvuru günü olan 19 Mart'ta her bir oturum için 75'er lira sınav ücreti ödemesi gerekiyor. 

    ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav veya ek yerleştirme ücreti alınmayacak. 

    SINAVDAN 15 DAKİKA ÖNCE BİNALARA ALIM DURDURULACAK 

    YKS'nin birinci oturumu TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. İkinci oturumu AYT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

    Üçüncü oturum YDT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra da sınav salonlarına alınmayacaklar.

    Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş başvuru merkezlerinden yapacaklar.

    TESTLERDEKİ DERS DAĞILIMLARI 

    TYT'de adaylara 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek.

    AYT'de adaylara, 40 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 soruluk Sosyal Bilimler-2 testi, 40 soruluk Matematik ile 40 soruluk Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

    AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek. 

    YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

    ULAŞIM KARTI VE ANAHTAR SERBEST 

    Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlarla, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka veya kredi kartı gibi kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girilemeyecek. 

    Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi gibi araçlarla, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek gibi gıda tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği gibi sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri de yasak olacak. 

    Kılavuzda adayların, sınav binalarına başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing ile girebileceği bilgisi de yer aldı. Engelli veya sağlık sorunu olan adayların ise kılavuzdaki ilgili maddeleri dikkatle okumaları gerekiyor. (AA)

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