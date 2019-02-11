Zonguldak emeğin başkentiydi emeklinin başkenti oldu

Gürkay GÜNDOĞAN

Taş kömürü üretimiyle ülke ekonomisine uzun yıllar önemli katkı sağlayan Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) küçülmesi ile son yıllarda emekli sayısı, çalışan sayısının üzerine çıktı. 1990’da 35 bin işçinin çalıştığı kurumda şimdi 7 bin 137 işçi çalışıyor. Zonguldak SGK İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kentte toplam 137 bin 947 aktif sigortalı bulunurken, 160 bin 64 emekli bulunuyor. Emekli sayısının, çalışan sayısından 22 bin 693 kişi daha fazla olduğu, emeğin başkenti olarak bilinen kentte gençler iş bulmak için büyük şehirlere göç ediyor. 2010’da 619 bin 703, 2018 yılında 599 bin 698 olan Zonguldak nüfusu son 8 yılda 20 bin 5 kişi azaldı.

‘ZONGULDAK KÖY OLMA YOLUNDA GİDİYOR’

Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş, Türkiye’nin birçok kentinden göç alan Zonguldak’ın şimdi göç verdiğini söyledi. Hüseyin Memiş, “1960-1965’lerde Zonguldak emeğin başkentiydi. Kars’tan, Edirne’den gelenler maden ocaklarında işe giriyordu. Şimdi Zonguldak bitti. İşsizlik Zonguldak’ta hat safhada. Şimdi emeklinin bile başkenti diyemiyoruz. Çünkü emekli de göç ediyor. Gençler gidiyor, emekliler de gidiyor. Askerden gelmiş, öğretmen olmuş çalışamıyor. Aileler de onlarla birlikte gidiyor. Zonguldak köy olma yolunda gidiyor. Zonguldak’a bir çare bulunması lazım” dedi. Tüm İşçi Emeklileri ve Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu da, 1994 yılında TTK’de çalışan binlerce işçinin zorunlu emekli edilmesi ve buna bağlı yeni işçilerin alınmaması nedeniyle bugün kentte emekli sayısının çalışandan fazla olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Gürkay Gündoğan / DHA

‘KÜÇÜK ALMANYA DERLERDİ’

Emekli Hüseyin Cahit Köktürk de, Zonguldak’ın işsizlik nedeniyle zor durumda olduğunu ifade etti. Yeni iş imkanlarının yaratılması gerektiğini söyleyen Hüseyin Cahit Köktürk, “İş olsa çalışan fazla olur. Eskiden küçük Almanya derlerdi. Çok iş vardı. Bunları yaşadık biz. Şimdi nüfus artıyor, iş hacmi yok. Yeni fabrikalar yok” diye konuştu.

“TTK’YE DAHA FAZLA İŞÇİ ALINSIN” TALEBİ

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ise, bu durumun kentte TTK haricinde önemli sanayi kuruluşları bulunmamasından kaynaklandığını söyledi. TTK’ye bu yıl alınması planlanan 1500 işçi sayısını daha da arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu: “Zonguldak’taki emekli sayısının fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi işsizlik. Gençlerimiz iş bulmak için başka illere gidiyorlar. Bundan dolayı da Zonguldak’ta emekli sayısı maalesef çalışandan fazla. TTK’ye bin 500 işçi alınacak. Cumhurbaşkanı bunun sözünü verdikten bu zamana kadar TTK’den 500 işçi daha emekli oldu. Sayı daha da fazlaşacak. Biz o yüzden bu alımın daha da artmasını istiyoruz. Yer altındaki kömürü yer üstüne çıkarmamız gerekiyor. Zonguldak’taki istihdam ne kadar artarsa orantılı olarak çalışan sayısı da artacaktır.” (Zonguldak/DHA)