RTÜK’te Portakal tartışması: Eyleme çağırmadı, uyardı

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun Fatih Portakal’ın “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları protesto edelim. Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden?” sözleri nedeniyle Fox TV’ye verdiği ceza tartışmaları devam ediyor.

Karara karşı muhalefet şerhi yazan RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Portakal’ın sunduğu haberde “Halkı haklı ve yasal talepleri için sokağa çağırmak bir yana, ki bu bir suç değildir, tam tersine ‘çıkmayın, çıkarsanız başınıza bunlar gelir’ şeklinde bir uyarı” olduğunu belirtti. Taşcı, “Ankara’da İnsan Hakları Anıtı’nın bile bir yıl boyunca abluka altında tutulduğu bir ortamda, insanların haklı istemleri için eylem yapmaktan çekineceğine vurgu yapılması, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmekten ziyade ülkede yaşanan gerçeklikten haberdar etmek anlamına gelir. Haberde halkı haklı ve yasal talepleri için sokağa çağırmak bir yana -ki bu bir suç değildir- tam tersine ‘çıkmayın, çıkarsanız başınıza bunlar gelir’ şeklinde bir uyarı vardır. Bu sebeple haberin dilinde ve içeriğinde kamusal sorumluluğa aykırı ve ifade özgürlüğünü aşan bir yön yoktur” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)